Användning av sociala medier kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn under 13 år, det visar en ny studie.
Sociala medier kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn
Barn under 13 år spenderar varje dag i genomsnitt fem och en halv timme framför skärmar och en stor del av den tiden spenderar de på sociala medier, det skriver Medical Xpress.
Sociala medier kräver aktivt deltagande genom att skrolla, läsa kommentarer och interagera med andra personer online, vilket kontinuerligt engagerar de delar av hjärnan som används vid beslutsfattande och informationsbearbetning.
Sociala medier är på grund av det ständiga behovet att ha hjärnan påslagen mycket mer mentalt krävande än att bara titta på en skärm, som när vi tittar på tv eller film.
Psykiska besvär
Studier har visat att de beroendeframkallande användarmönster sociala medier förknippas med ökad risk för psykiska problem hos unga människor.
Effekten på den kognitiva funktionen, alltså hur väl ungdomar bearbetar information, lär sig och tänker, vet vi inte lika mycket om.
I en ny studie har forskare undersökt hur den tid 6 554 barn i åldrarna 9 till 13 spenderar på sociala medier under sin uppväxt påverkar deras kognitiva förmågor.
Studien kopplar ökad användning av sociala medier bland barn till en försämring av deras kognitiva prestation.
Mer sociala medier – sämre förmåga
Studien fann att de barn som spenderade mer tid på sociala medier fick lägre poäng på tester av muntlig läsning, ordförråd och minne.
Av barnen i studien var 51,1 procent pojkar och 48,9 procent flickor och data om barnen samlades in vid tre tillfällen under åren 2016 till 2020.
För att spåra hur barnens vanor på sociala medier ändrades medan de växte upp användes en statistisk teknik kallas gruppbaserad trajektorimodellering som möjliggjorde för forskarna att identifiera tre tydliga mönster för barnens användning av sociala medier.
De flesta, 57,6 procent, använde sociala medier väldigt lite eller inte alls, drygt en tredjedel, 36,6 procent hade låg men stadigt ökande användning, och 5,8 procent av barnen hade hög och användning som ökade över tid.
Med en uppsättning standardiserade tester mättes barnens läsning, bildvokabulär, hastighet i mönsterjämförelse och deras sekventiella minne, alltså förmågan att komma ihåg saker i en specifik ordning.
Lite sociala medier – bättre förmåga
Studiens resultat visar att barnen i gruppen med hög och ökande användning av sociala medier fick lägst poäng i flera kognitiva tester, särskilt dem som gällde språk och minne.
De poäng barnen fick på testerna minskade i takt med att användningen av sociala medier ökade.
Barnen i den grupp som använde sociala medier lite eller inte alls fick totalt sett högst poäng på testerna.
Resultat förstärker behovet av strängare åldersgränser på sociala medier, som nu både diskuteras i Sverige och i EU.
Regeringen i attack mot sociala medier
En ny utredning har tillsatts av regeringen för att granska möjligheterna att sätta en strikt åldersgräns för användning av sociala medier i Sverige.
