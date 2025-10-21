Sociala medier kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn

Barn under 13 år spenderar varje dag i genomsnitt fem och en halv timme framför skärmar och en stor del av den tiden spenderar de på sociala medier, det skriver Medical Xpress.

Sociala medier kräver aktivt deltagande genom att skrolla, läsa kommentarer och interagera med andra personer online, vilket kontinuerligt engagerar de delar av hjärnan som används vid beslutsfattande och informationsbearbetning.

Sociala medier är på grund av det ständiga behovet att ha hjärnan påslagen mycket mer mentalt krävande än att bara titta på en skärm, som när vi tittar på tv eller film.

Psykiska besvär

Studier har visat att de beroendeframkallande användarmönster sociala medier förknippas med ökad risk för psykiska problem hos unga människor.

Effekten på den kognitiva funktionen, alltså hur väl ungdomar bearbetar information, lär sig och tänker, vet vi inte lika mycket om.

I en ny studie har forskare undersökt hur den tid 6 554 barn i åldrarna 9 till 13 spenderar på sociala medier under sin uppväxt påverkar deras kognitiva förmågor.

Studien kopplar ökad användning av sociala medier bland barn till en försämring av deras kognitiva prestation.