Har du techfonder? Så påverkas du av chipkraschen i Sydkorea nu

På en vecka har Samsung fallit 14,45 procent och SK Hynix 23,26 procent. Bara under torsdagen föll Samsung över 7 procent medan SK Hynix föll mer än 9 procent, enligt CNBC. Kospi dök under 8 000 och utlöste ett handelsstopp, enligt Yahoo Finance.

Detta är anledningen till nedgångarna

Den 25 juni lämnade 17 kärande in en grupptalan i en federal domstol i Kalifornien mot Samsung, SK Hynix och Micron, med anklagelsen att de tre har samordnat sig för att strypa DRAM-tillgången.

Priserna ska ha stigit omkring 700 procent på fyra år, och bolagen kontrollerar tillsammans runt 90 procent av världsmarknaden. På Wall Street rasade Micron 10,47 procent i onsdagens handel, trots en uppgång på 261,68 procent i år.

Så påverkas sparare i techfonder

Smällen landar i den globala indexfonden. Samsung och SK Hynix svarar tillsammans för ungefär halva Kospis värde, enligt CNBC. Samsung höll 38 procent av världens DRAM-intäkter under första kvartalet och SK Hynix på 29 procent, enligt Counterpoint Research.

En bred global indexfond har typiskt runt en fjärdedel i teknik. För en sparare med 200 000 kronor betyder det cirka 50 000 kronor först i skottlinjen om raset fortsätter genom Nasdaq. Jefferies räknar dessutom med att DRAM-priserna stiger ytterligare 40 till 50 procent i tredje kvartalet.

Realtid har beskrivit hur europeiska investerare redan har lämnat techaktier för tryggare sektorer.

PS analys

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Det verkligt oroande ligger i hur koncentrerade svenska sparares fonder har blivit mot en handfull chipbolag. Marknadsanalytikern Zavier Wong vid eToro har framhållit att en kraftig rörelse i något av bolagen drar med sig hela indexet.

När halva Sydkoreas börs och delar av Nasdaq vilar på samma minnesmarknad räcker en rättsprocess för att skaka portföljen. Vår bedömning är att den som aldrig aktivt valt en techtung fond äger ändå risken. Det har vi tidigare varnat för redan i vintras.

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