K-pop AI-bandet Galaxy siktar på börsnotering 2027

”AI först” som filosofi

Kärnan i produktstrategin är att träna AI på en artists röst, utseende, personlighet och minnesdata, och därigenom skapa digitala tvillingar som kan producera nytt innehåll och interagera med fans, även efter artistens egen karriär.

Choi Yong-ho, grundare och vd för Galaxy sa under en konferens: ”Vi försöker göra allt med AI från början till slut. En mänsklig artist kan inte uppträda 365 dagar om året, men en avatar kan”.



Vidare fortsätter han: ”Miljontals människor ville gå på G-Dragons konsert, men bara 1 procent av dem kunde uppleva showen. Med det här formatet kan 99 procent av de som ville gå på konserten faktiskt ta del av föreställningen”.

Bolaget planerar också att debutera en virtuell tjejgrupp med fyra medlemmar under andra halvåret i år. Delar av musiken och videorna kommer att produceras med hjälp av AI-verktyg från startups som Suno och Sora, vilket potentiellt kan sänka kostnaderna med 90 till 99 procent jämfört med typiska koreanska musikvideobudgetar, sa Choi enligt The Japan Times.

En börsnotering utan föregångare

Galaxy förväntar sig en rekordomsättning på 300 miljarder koreanska won, cirka 1,87 miljarder kronor, för helåret 2025, en mer än sexdubbling jämfört med föregående år. Bolaget redovisade 126 miljarder won, cirka 787 miljoner kronor, i intäkter, och 13 miljarder won, cirka 81 miljoner, i nettovinst under det första halvåret, enligt bolaget självt.

I december säkrade bolaget 100 miljarder won, eller 625 miljoner kronor, i en pre-IPO-runda till en värdering på 1 biljon won, cirka 6,25 miljarder, vilket formellt gör Galaxy Corp till ett koreanskt enhörningsbolag.

En börsnotering av detta slaget kan sätta allt vad teknisk analys och fundamenta betyder ur spel.

