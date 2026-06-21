Sydkoreanska jättebonusar skapar inflationsskräck

Bolagen specialiserar sig på minneskretsar och har rusat i värde under AI-boomen.

Medier i landet rapporterar att båda bolagen och de fackliga motparterna slutit löneavtal som bland annat innebär att man avsätter ungefär tio procent av rörelsevinsten till bonusar. Det kan leda till en bonus i miljonklassen för en enskild anställd, enligt The Korea Herald.

Bonusarna är så stora att de kan leda till löneökningar inom andra branscher och därmed få en ”större effekt än väntat" på inflationen, enligt en centralbanksrapport. Inflationen spås landa på 2,7 procent för helåret, över 2-procentsmålet.

Viss effekt verkar redan synas. I Suwon, där Samsung har sin bas, har lyxkonsumtionen ökat markant. Det har också märkts på börsen – där aktier i varuhuskedjor rusat.