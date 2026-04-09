Få turister har besökt platser som San Marino, Liechtenstein och Moldavien. Men det börjar nu förändras.
Europas glömda länder har inte fått turister – förrän nu
Allt fler resenärer söker sig bort från Europas mest besökta destinationer.
Det sker i takt med att överturism skapar trängsel och stigande priser i länder som Grekland, Spanien och Italien.
I stället riktas intresset mot mindre kända länder som erbjuder vad många ser som genuina upplevelser utan stora turistmassor.
Moldavien lockar vinkännare
Ett av dessa är Moldavien, som fortfarande lockar relativt få besökare. Landet erbjuder en blandning av sovjetisk historia och östeuropeisk kultur, med huvudstaden Chișinău som centrum.
Här finns även några av världens största vinkällare, däribland Mileștii Mici och Cricova, vilket gör destinationen särskilt attraktiv för vinintresserade, skriver Euronews.
Även Liechtenstein hör till Europas minst besökta länder. Det lilla alplandet lockar med dramatiska bergslandskap och sevärdheter som Vaduz slott.
Besökare kan kombinera naturupplevelser med museer och vinprovningar, samt aktiviteter som vandring och skidåkning i området kring Malbun.
Även mikrostater får besök
Mikrostaten San Marino, helt omgiven av Italien, erbjuder historiska miljöer och vidsträckta vyer trots ett begränsat antal besökare.
Landet räknas som världens äldsta republik och är känt för sina medeltida torn, däribland Guaita och Cesta, samt stadskärnan kring Piazza della Libertà.
På Balkan växer intresset för Kosovo, som fortfarande är relativt okänt som turistmål. Här möts besökare av bergslandskap, osmansk historia och ett levande stadsliv i Pristina, vilket Condé Nast Traveler har rapporterat om.
Historiska platser som Visoki Dečani-klostret och Prizrens gamla stad lockar, samtidigt som naturen erbjuder vandring och friluftsaktiviteter.
Kan omfördela turisterna
Även Nordmakedonien har börjat få ökad uppmärksamhet, men räknas fortfarande som relativt oupptäckt. Sjön Ohridsjön är en av regionens främsta attraktioner, tillsammans med historiska kyrkor och nationalparker.
Trenden drivs i stor utsträckning av yngre resenärer som söker mer autentiska upplevelser och lägre kostnader.
Mindre destinationer kan därmed vinna på en omfördelning av turismen i Europa, samtidigt som trycket minskar på de mest besökta platserna.
