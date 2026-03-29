Åtalad – rekryterade 80 agenter åt Ryssland

En av dessa var Anatolij Prizenco. Han började, enligt frun Olga Prizenco, med att sälja äpplen i Moskva, byggde sedan en verksamhet i Moldavien tillsammans med frun.

Prizenco greps i början av 2010-talet kortvarigt i samband med ett pyramidspel som involverade en rysk bank och sålde sedan kosmetika för Oriflame till moldaviska kunder.

Sedan sadlade han om igen och blev agent för Ryssland med uppgift att rekrytera personer för sabotage, våld och påverkansaktioner i väst. Nu står han inför rätta.

Organiserat samarbete

När det gällt att rekrytera människor tros Prizenco ha agerat i samarbete med en man ”i en högre position”, med det hockey-klingande namnet Vladimir Firsov, som tros befinna sig i Ryssland, enligt Vitalie Chischa, huvudåklagare i målet mot Prizenco.

”Vi misstänker och anar att dessa operationer faktiskt inte leds av Prizenco utan att det finns någon bakom dem, vissa tjänster”, säger Chișca.

Den franska regeringen anklagar Prizenco för att ligga bakom aktioner i Paris och beskriver Prizencos operation som en del av ”en opportunistisk och oansvarig strategi som syftar till att utnyttja internationella kriser för att så förvirring och skapa spänningar i den offentliga debatten i Frankrike och Europa.”

