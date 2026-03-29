I Moldavien rullas ett nätverk upp, där Ryssland rekryterat agenter för attacker i Västeuropa – och ja, det finns en svensk koppling.
Åtalad – rekryterade 80 agenter åt Ryssland
Oriflame är ett svenskt, nu internationellt kosmetikaföretag. Huvudkontoret ligger i dag i Schweiz och företaget har 1 000 produkter och en omsättning på motsvarande 15 miljarder kronor, verksamhet i mer än 60 länder och enligt sin egen hemsida 3 miljoner konsulter/marknadsförare som säljer deras produkter.
En av dessa var Anatolij Prizenco. Han började, enligt frun Olga Prizenco, med att sälja äpplen i Moskva, byggde sedan en verksamhet i Moldavien tillsammans med frun.
Prizenco greps i början av 2010-talet kortvarigt i samband med ett pyramidspel som involverade en rysk bank och sålde sedan kosmetika för Oriflame till moldaviska kunder.
Sedan sadlade han om igen och blev agent för Ryssland med uppgift att rekrytera personer för sabotage, våld och påverkansaktioner i väst. Nu står han inför rätta.
”Vanliga européer” – Rysslands nya agenter. Dagens PS
Organiserat samarbete
När det gällt att rekrytera människor tros Prizenco ha agerat i samarbete med en man ”i en högre position”, med det hockey-klingande namnet Vladimir Firsov, som tros befinna sig i Ryssland, enligt Vitalie Chischa, huvudåklagare i målet mot Prizenco.
”Vi misstänker och anar att dessa operationer faktiskt inte leds av Prizenco utan att det finns någon bakom dem, vissa tjänster”, säger Chișca.
Den franska regeringen anklagar Prizenco för att ligga bakom aktioner i Paris och beskriver Prizencos operation som en del av ”en opportunistisk och oansvarig strategi som syftar till att utnyttja internationella kriser för att så förvirring och skapa spänningar i den offentliga debatten i Frankrike och Europa.”
Minns du ryska Wagnergruppen? Nu är den här. Dagens PS
Nekar i domstol
Enligt franska polisdokument pekade två gripna ut Prizenco som mannen som hade anlitat dem för operationen.
I en domstolsförhandling har Prizenco förnekat att han agerat som rekryterare för destabiliseringsoperationer och hävdat att han bara hjälpt människor att anmäla sig till fritidsläger.
I ett dokument som Moldavien, med kandidatstatus till EU sedan 2022, förmedlat till EU-tjänstepersoner framgår hur ortodoxa präster i landet fått ”instruktioner att sprida desinformation sju dagar i veckan”.
Ryssland ska också ha erbjudit ”vägledning om hur man skapar och hanterar Telegram-kanaler”, en meddelandeplattform som är populär i Ryssland.
Diplomater varnar: EU-dokument riskerar att läcka till Kreml via AfD. Dagens PS
”Organiserar utbildningar”
Moldavien säger att man har avslöjat nätverk av utlandsutbildade agenter som sponsras av Moskva sedan 2024.
”Vi talar här om utbildningar organiserade i Serbien, Bosnien-Hercegovina och i Ryssland”, säger inrikesminister Daniella Misail-Nichitin.
I de dokument som kommit fram finns planer på att mörda en mängd offentliga personer i Ukraina.
”Vi talar om mer än 90 mål, inklusive högprofilerade journalister, försvarstjänstemän och högt uppsatta chefer med kopplingar till Ukrainas kritiska infrastruktur, som skulle mördas på order”, säger inrikesministern.
Krigets ekonomi: ”Döda ryssar bästa valutan”. Dagens PS
Letar ”sårbara unga män”
Rekryterarna i den operationen, sa hon, riktade in sig på ”sårbara unga män” utan kriminellt förflutet och med EU-pass, om möjligt, några av dem så unga som 14 eller 15 år.
Operationerna som ägde rum i Frankrike involverade medborgare från östeuropeiska länder, inklusive Moldavien, Bulgarien och Serbien.
300-500 dollar plus den lockande utlandsresan ska ha varit vad som fått personerna att anta erbjudandet.
Ryssland anses ha ökat sin användning av ombud och tillfälligt inhyrda, sedan många EU-länder utvisat ryska diplomater och ”diplomater” efter angreppet på Ukraina 2022.
I Moldavien utreder åklagare nu fler än 80 individer misstänkta för att ha bidragit till våld och oroligheter i västra Europa, skriver Politico.
20 har formellt åtalats och flera andra misstänks konkret för operationer i Frankrike och Tyskland.