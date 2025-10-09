Efter decennier av mysterium ser forskarna ut att ha hittat svaret på varför vår närmaste stjärna ibland låter elden falla som regn.
Ny upptäckt: Därför "regnar" det på solen
Det regnar på solen, men inte vatten.
Fenomenet har förbryllat forskare i årtionden och nu tror forskare att de kan ha hittat en möjlig förklaring till hur det går till.
Plasmaregn i solens atmosfär
Till skillnad från regnet på jorden består solregn inte av vatten utan av plasma, de vill säga en het gas där atomer har förlorat sina elektroner. Regnet uppstår i solens korona, ett lager av extremt varm och tunn plasma ovanför ytan.
Här bildas svalare, tätare klumpar som faller tillbaka längs solens magnetiska fältlinjer, som glödande droppar. Under årtionden har forskare försökt förstå hur detta regn kan bildas så snabbt i samband med solutbrott, något som tidigare modeller inte kunnat förklara.
Enligt Hawaii News Now och Earth.com har forskare vid University of Hawaiʻi nu hittat en avgörande pusselbit.
Kemiska skiftningar bakom regnet
Den nya studien, ledd av Luke Benavitz, doktorand, och Jeffrey Reep, astronom vid University of Hawaiʻi Institute for Astronomy, visar att svaret ligger i solens skiftande sammansättning av grundämnen.
När mängden av ämnen som järn, kisel och magnesium förändras i solens atmosfär påverkas hur snabbt plasman kyls ner. Där dessa element koncentreras ökar strålningen, temperaturen sjunker, och kall plasma kondenserar till regn.
“För närvarande antar modeller att fördelningen av olika grundämnen i koronan är konstant över tid och rum, vilket uppenbarligen inte är fallet”, säger Benavitz i universitetets pressmeddelande.
“Det är spännande att se att när vi låter grundämnen som järn förändras med tiden, så matchar modellerna äntligen det vi faktiskt observerar på solen. Det gör fysiken levande på ett sätt som känns verkligt”, tillägger han.
En ny bild av solen
Upptäckten, som publicerats i The Astrophysical Journal, förklarar varför solregn kan bildas på bara några minuter, inte timmar eller dagar som tidigare antagits.
“Den här upptäckten hjälper oss att förstå hur solen verkligen fungerar”, konstaterar Reep.
“Men om våra modeller inte har behandlat grundämneshalterna ordentligt har kylningstiden troligen överskattats. Vi kanske behöver gå tillbaka till ritbordet när det gäller koronal uppvärmning, så det finns mycket nytt och spännande arbete att göra”, tillägger han.
Earth.com skriver att forskarna nu ska jämföra simuleringarna med faktiska observationer under solutbrott för att bekräfta resultaten. Enligt Hawaii News Now kan upptäckten dessutom bidra till bättre förståelse av så kallat space weather, solens påverkan på rymden runt jorden.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
