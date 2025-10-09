Ny upptäckt: Därför "regnar" det på solen

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Kemiska skiftningar bakom regnet

Den nya studien, ledd av Luke Benavitz, doktorand, och Jeffrey Reep, astronom vid University of Hawaiʻi Institute for Astronomy, visar att svaret ligger i solens skiftande sammansättning av grundämnen.

När mängden av ämnen som järn, kisel och magnesium förändras i solens atmosfär påverkas hur snabbt plasman kyls ner. Där dessa element koncentreras ökar strålningen, temperaturen sjunker, och kall plasma kondenserar till regn.

“För närvarande antar modeller att fördelningen av olika grundämnen i koronan är konstant över tid och rum, vilket uppenbarligen inte är fallet”, säger Benavitz i universitetets pressmeddelande.

“Det är spännande att se att när vi låter grundämnen som järn förändras med tiden, så matchar modellerna äntligen det vi faktiskt observerar på solen. Det gör fysiken levande på ett sätt som känns verkligt”, tillägger han.

En ny bild av solen

M7.3-klassat solutbrott fångat av NASA:s Solar Dynamics Observatory. Den ljusa blixten till höger visar själva flaren, och strax under syns material som kastas ut i rymden. (Foto: NASA/SDO)

Upptäckten, som publicerats i The Astrophysical Journal, förklarar varför solregn kan bildas på bara några minuter, inte timmar eller dagar som tidigare antagits.

“Den här upptäckten hjälper oss att förstå hur solen verkligen fungerar”, konstaterar Reep.

“Men om våra modeller inte har behandlat grundämneshalterna ordentligt har kylningstiden troligen överskattats. Vi kanske behöver gå tillbaka till ritbordet när det gäller koronal uppvärmning, så det finns mycket nytt och spännande arbete att göra”, tillägger han.

Earth.com skriver att forskarna nu ska jämföra simuleringarna med faktiska observationer under solutbrott för att bekräfta resultaten. Enligt Hawaii News Now kan upptäckten dessutom bidra till bättre förståelse av så kallat space weather, solens påverkan på rymden runt jorden.

