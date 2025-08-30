Ny rysk storoffensiv mot Kiev

Ryssland avfyrade en spärreld med cirka 600 drönare och missiler mot Ukraina natten mot 28 augusti.

Minst 23 personer i Kiev, av dem fyra barn, dödades i attacken där även mer än 60 personer skadades, skriver Kyiv Independent.

Vid attacken, demonstrativt genomförd mitt under försöken att få till en vapenvila, drabbades även ett EU-projekt i Kiev, vilket fått tjänstepersoner inom EU att protestera ytterligare och se attacken som ett bevis på den ryska nonchalansen inför fredsinitiativ.

På plats i New York

Nu vill man att FN:s säkerhetsråd ska agera. Ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs kanslichef Andriy Jermak och fösvarsrådets sekreterare Rustem Umerov är i New York för att träffa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff.

De två väntas även diskutera säkerhetsgarantier för Ukraina och möjligheterna till ett möte mellan Zelenskyj och Putin, något som ser alltmer orealistiskt ut.

I den senaste attacken noterade ukrainska luftförsvaret 563 drönare och 26 missiler, vilket fick Kiev att skaka av explosioner.

Den totala omfattningen av attackerna är ännu oklar eftersom räddningsinsatser fortfarande pågår, enligt Tymyr Tkachenko, chef för Kievs militära administration.

