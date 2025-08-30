En ny rysk offensiv mot Kiev, har fått Ukraina att begära att FN agerar. ”Moskvas sanna svar på fredsansträngningarna”, säger EU.
Ny rysk storoffensiv mot Kiev
Mest läst i kategorin
Frankrike skärper sin beredskap för krig
Franska hälsoministeriet har bett landets sjukhus att höja sin beredskap. Senast i mars 2026 ska de presentera en uppgraderad plan. Det är satirtidningen Le Canard enchaîné som skriver om hälsoministeriets krav på franska sjukhus att vara redo senast i mars nästa år med en plan för att hantera en potentiell konflikt. Beredskapen ska även gälla …
Köttätande parasit sprider sig – första fallet bekräftat
Efter årtionden av frånvaro har den köttätande parasiten återvänt. Utbrotten får experter att varna för allvarliga konsekvenser. En parasit som äter sig in i levande vävnad väcker nu oro i Nordamerika. I Mexiko ökar fallen snabbt och USA har bekräftat sin första mänskliga infektion. Missa inte: Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris. …
Nytt larm: "Kan kollapsa under vår livstid"
Golfströmmen håller Europa varmt. Nu kommer forskarrapporten som visar att den kan kollapsa ”under vår livstid”. Golfströmmen, den viktiga havsström som bidrar till att hålla Europa varmt, kan börja kollapsa redan under detta århundrade, enligt en ny nederländsk studie. Den som forskarna uttrycker det ”atlantiska meridionala omvändningscirkulationen, Amoc” som ingår i Golfströmmen kan börja stängas …
Klimatet: Så förändras svenska sjöar
Varmare klimat förändrar svenska sjöar och förändrar dem kraftigt. Men effekterna ser olika ut i olika delar av landet. Här är fakta. En landsomfattande studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att klimatförändringar påverkar svenska sjöars ekosystem kraftigt. ”De förändringar vi ser i sjöarna är direkt kopplade till den globala uppvärmningen. Under de 30 år som …
Flykt från försvarsaktier på börsen – spararna investerar i fallna jätten istället
Augusti bjöd på stigande index på börsen både i Sverige och USA, men privatspararna valde ändå att sälja av delar av sina tidigare favoriter. Försvarsaktier föll tungt på säljsidan hos både Nordnet och Avanza, medan kurskraschade Novo Nordisk klättrade till toppen av köplistorna. Läs även: Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i …
Ryssland avfyrade en spärreld med cirka 600 drönare och missiler mot Ukraina natten mot 28 augusti.
Minst 23 personer i Kiev, av dem fyra barn, dödades i attacken där även mer än 60 personer skadades, skriver Kyiv Independent.
Vid attacken, demonstrativt genomförd mitt under försöken att få till en vapenvila, drabbades även ett EU-projekt i Kiev, vilket fått tjänstepersoner inom EU att protestera ytterligare och se attacken som ett bevis på den ryska nonchalansen inför fredsinitiativ.
Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna. Dagens PS
På plats i New York
Nu vill man att FN:s säkerhetsråd ska agera. Ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs kanslichef Andriy Jermak och fösvarsrådets sekreterare Rustem Umerov är i New York för att träffa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff.
De två väntas även diskutera säkerhetsgarantier för Ukraina och möjligheterna till ett möte mellan Zelenskyj och Putin, något som ser alltmer orealistiskt ut.
I den senaste attacken noterade ukrainska luftförsvaret 563 drönare och 26 missiler, vilket fick Kiev att skaka av explosioner.
Den totala omfattningen av attackerna är ännu oklar eftersom räddningsinsatser fortfarande pågår, enligt Tymyr Tkachenko, chef för Kievs militära administration.
“Vi vet inte vad vi talar om” – experter oroas över Ukrainas stöd. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
”Ryska terrorister”
”I kväll är Kiev under massiv attack från den ryska terroriststaten”, konstaterade Tkachenko, som konstaterade att attackerna skadat mer än 20 områden i huvudstaden, inklusive ett köpcentrum i stadens centrum.
Bränder utbröt även i ett trevånings kontorshus och en 25-våningsbyggnad i Dniprovskyj-distriktet.
“Totalt sett kommer antalet skadade platser i Kiev återigen att nå hundratals, med tusentals krossade fönster”, sade Tkachenko.
Attackerna skadade även British Councils byggnad och lokalerna för EU:s delegation i Kiev, om än utan någon skadad, skriver Kyiv Independent.
“Detta kräver inte bara EU:s, utan världens fördömande”, säger Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha.
”Moskvas sanna svar”
EU:s sändebud i Kiev, Katarina Mathernova, kallar attacken ”Moskvassanna svar på fredsansträngningarna”.
“Medan världen söker en väg till fred, svarar Ryssland med missiler”, menar Kaja Kallas i EU-kommissionen.
“Nattattacken mot Kiev visar ett medvetet val att eskalera och håna fredsansträngningarna.”
Trump: “Putin vill inte träffa Zelenskyj”. Dagens PS
Rysk ränta går till Ukraina – Orbán protesterar. Realtid
Senaste nytt
Olagliga upphandlingen: FHM:s egen förklaring
Folkhälsomyndigheten bötfälls för en olaglig upphandling. Nu ger FHM hos Dagens PS sin version av bakgrunden till förloppet. Dagens PS kunde i går rapportera om en ny storm kring Folkhälsomyndigheten, FHM, som får böta för en olaglig upphandling. Konkurrensverket?med kritik och konstaterar att myndigheten ägnat sig åt en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket beslutar att FHM, Folkhälsomyndigheten, …
Världens rödaste matta: Modi, Putin och Xi möts i Kina
I helgen välkomnar Kina flera av världens ledare till hamnstaden Tianjin. Men ledare från väst lyser med sin frånvaro. Xi står redo att ta emot den som fallit Trumps onåd. Kina rullar ut den rödaste mattan i världen. Kartan för globala relationer och allianser ritas just nu om. Ett kraftigt förändrat USA har tvingat världens …
Ny rysk storoffensiv mot Kiev
En ny rysk offensiv mot Kiev, har fått Ukraina att begära att FN agerar. ”Moskvas sanna svar på fredsansträngningarna”, säger EU. Ryssland avfyrade en spärreld med cirka 600 drönare och missiler mot Ukraina natten mot 28 augusti. Minst 23 personer i Kiev, av dem fyra barn, dödades i attacken där även mer än 60 personer …
Så får du en weekendresa i sista minuten – utan att spräcka kontot
Du missade att boka en weekendresa i tid, kollegorna är redan på väg till Rivieran och själv sitter du kvar i soffan. Men lugn – med lite flexibilitet, en bussbiljett och en app i mobilen kan du fortfarande ordna en weekendresa i sista minuten utan att kontot går i bitar. Här är tre sätt att …
Detta är Medelhavets sista oupptäckta paradis
Landet är på väg att bli Medelhavets nya guldklimp. Här hittar du stränder som påminner om Maldiverna, berg lika dramatiska som i Schweiz och historiska städer som ser ut att vara hämtade ur en roman av Ismail Kadare. Och det bästa av allt: priserna är fortfarande så låga att man kan äta en 11-rätters middag …