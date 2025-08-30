Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ny rysk storoffensiv mot Kiev

Ny rysk storoffensiv mot Kiev och Ukraina
Räddningsarbetare i intensiv aktion i ett bostadsområde som förstörts av en rysk flygattack i Zaporizjzja 30 augusti. (Foto: Kateryna Klochko/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

En ny rysk offensiv mot Kiev, har fått Ukraina att begära att FN agerar. ”Moskvas sanna svar på fredsansträngningarna”, säger EU.

Ryssland avfyrade en spärreld med cirka 600 drönare och missiler mot Ukraina natten mot 28 augusti.

Minst 23 personer i Kiev, av dem fyra barn, dödades i attacken där även mer än 60 personer skadades, skriver Kyiv Independent.

Vid attacken, demonstrativt genomförd mitt under försöken att få till en vapenvila, drabbades även ett EU-projekt i Kiev, vilket fått tjänstepersoner inom EU att protestera ytterligare och se attacken som ett bevis på den ryska nonchalansen inför fredsinitiativ.

På plats i New York

Nu vill man att FN:s säkerhetsråd ska agera. Ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs kanslichef Andriy Jermak och fösvarsrådets sekreterare Rustem Umerov är i New York för att träffa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff.

De två väntas även diskutera säkerhetsgarantier för Ukraina och möjligheterna till ett möte mellan Zelenskyj och Putin, något som ser alltmer orealistiskt ut.  

I den senaste attacken noterade ukrainska luftförsvaret 563 drönare och 26 missiler, vilket fick Kiev att skaka av explosioner.

Den totala omfattningen av attackerna är ännu oklar eftersom räddningsinsatser fortfarande pågår, enligt Tymyr Tkachenko, chef för Kievs militära administration.

I en nattlig attack mot Kiev satte Ryssland in närmare 600 drönare och missiler, vilket dödade 23 människor och skadade ett stort antal. (Foto: Kateryna Klochko/AP-TT)
”Ryska terrorister”

”I kväll är Kiev under massiv attack från den ryska terroriststaten”, konstaterade Tkachenko, som konstaterade att attackerna skadat mer än 20 områden i huvudstaden, inklusive ett köpcentrum i stadens centrum.

Bränder utbröt även i ett trevånings kontorshus och en 25-våningsbyggnad i Dniprovskyj-distriktet.

“Totalt sett kommer antalet skadade platser i Kiev återigen att nå hundratals, med tusentals krossade fönster”, sade Tkachenko.

Attackerna skadade även British Councils byggnad och lokalerna för EU:s delegation i Kiev, om än utan någon skadad, skriver Kyiv Independent.

“Detta kräver inte bara EU:s, utan världens fördömande”, säger Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha.

”Moskvas sanna svar”

EU:s sändebud i Kiev, Katarina Mathernova, kallar attacken ”Moskvassanna svar på fredsansträngningarna”.

“Medan världen söker en väg till fred, svarar Ryssland med missiler”, menar Kaja Kallas i EU-kommissionen.

“Nattattacken mot Kiev visar ett medvetet val att eskalera och håna fredsansträngningarna.”

Torbjörn Karlgren
