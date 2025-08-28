Dagens PS
Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna

Rysk krigsekonomi tål inte fred
Ryska soldater i träning i Ukraina. Ryssland är i dag en krigsekonomi, som skulle gå på knäna vid en snabb fred, enligt analytiker. (Foto: Ryska försvarsministeriet/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Ryssland blir alltmer beroende av sin krigsekonomi. En snabb fred i Ukraina skulle få Ryssland att gå på knäna ekonomiskt.

Kriget i Ukraina har förändrat Rysslands ekonomi i grunden, konstaterar analytiker. I praktiken är det i dag kriget och krigsindustrin som håller i gång den ryska ekonomin.

Samtidigt kämpar den privata sektorn med stora problem och krymper stadigt.

En snabb fred eller vapenstillestånd i Ukraina skulle snabbt, naturligtvis, minska det akuta behovet av krigsmateriel.

Även om Ryssland skulle välja att fortsätta rusta skulle dagens enorma satsningar på försvaret minska. Det skulle skapa en situation där både krigsekonomin och resten av landets ekonomi krympte samtidigt.

Fred ett av de största hoten mot Ryssland

Tankesmedjan Nest, New Eurasian Strategies Centre, har grundats av den tidigare ryske affärsmannen och Putin-motståndaren Michail Chodorkovskij och finns i London och Washington.

I en rapport nyligen konstaterar Nest att ett snabbt slut för kriget i Ukraina utgör ett av de största externa hoten mot den ryska ekonomin.

IIkka Korhonen är chef för Finlands banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader. Han säger hos Yle att den ryska ekonomin skulle behöva en anpassningsperiod, där många som i dag arbetar inom vapenindustrin skulle behöva hitta jobb inom andra sektorer.

En snabb fred i Ukraina är ”ett av de största externa hoten” mot den ryska ekonomin, menar analytiker som ser ett svårt läge för Putin. (Foto: Vyacheslav Profofyev/AP-TT)
Lågkonjunktur blir normalläge

Även Nest skriver i sin rapport att hushållens och företagens efterfrågan behöver hinna återhämta sig innan den militära produktionen minskas.

Annars kommer dagens lågkonjunktur att fördjupas och bli ett normaltillstånd.

Finlands bank bedömer ändå att den ryska recessionen efter ett snabbt fredsslut kan bli mild och gå över på 3-4 kvartal. Följderna skulle ändå bli värre ju längre kriget pågår, påpekar banken.

Inflationen steg efter invasionen

När Ryssland inledde sitt anfallskrig i februari 2022 sköt inflationen i höjden både på grund av ökad aktivitet inom försvarsbranschen och västländernas sanktioner mot Ryssland.

Med många soldater vid fronten och stora förluster i människoliv har även bristen på arbetskraft tilltagit och arbetsgivare tvingats höja löner för att kunna konkurrera om tillgänglig arbetskraft, vilket också drivit upp inflationen.

Har inte råd att investera

Ryska centralbankens svar har varit att höja styrräntan. Under största delen av det här året har styrräntan legat på 21 procent. Nu ligger den på 18 procent.

Så höga styrräntor har i sin tur gjort det omöjligt för företag att ta lån för nya investeringar. I stället har den privata sektorn gått kräftgång.

Rävsaxen för Ryssland är att samtidigt som ett stopp på kriget kan ge en recession, så har man heller inte råd att fortsätta kriga hur länge som helst.

Finlands bank uppskattar att Rysslands krigsutgifter i år ligger nära 7 procent av BNP och orsakar ett underskott i statens finanser på 2-3 procent.

