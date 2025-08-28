Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna

Kriget i Ukraina har förändrat Rysslands ekonomi i grunden, konstaterar analytiker. I praktiken är det i dag kriget och krigsindustrin som håller i gång den ryska ekonomin.

Samtidigt kämpar den privata sektorn med stora problem och krymper stadigt.

En snabb fred eller vapenstillestånd i Ukraina skulle snabbt, naturligtvis, minska det akuta behovet av krigsmateriel.

Även om Ryssland skulle välja att fortsätta rusta skulle dagens enorma satsningar på försvaret minska. Det skulle skapa en situation där både krigsekonomin och resten av landets ekonomi krympte samtidigt.

Fred ett av de största hoten mot Ryssland

Tankesmedjan Nest, New Eurasian Strategies Centre, har grundats av den tidigare ryske affärsmannen och Putin-motståndaren Michail Chodorkovskij och finns i London och Washington.

I en rapport nyligen konstaterar Nest att ett snabbt slut för kriget i Ukraina utgör ett av de största externa hoten mot den ryska ekonomin.

IIkka Korhonen är chef för Finlands banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader. Han säger hos Yle att den ryska ekonomin skulle behöva en anpassningsperiod, där många som i dag arbetar inom vapenindustrin skulle behöva hitta jobb inom andra sektorer.

