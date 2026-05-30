Ny rysk offensiv – så ska Ukraina slå tillbaka

Zelenskyj ser det som ett bevis på att den ryska ledningen fortsätter förlita sig på ”missiler och ytterligare krig” i stället för diplomati.

”Det är viktigt att alla våra partners vet vad som händer”, säger Zelenskyj.

Han har skrivit till USA:s president Donald Trump där han varnar för att Ukraina har en allt större brist på luftförsvarssystem, särskilt antiballistiska missiler.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ska 25 maj ha berätta berättat för sin motsvarighet i USA, Marco Rubio, att Ryssland planerade attacker mot ukrainska ”beslutscentraler” och uppmanat USA att evakuera sin ambassad i Kyiv, uppger Kyiv Independent.

Psykologisk krigföring

I den psykologiska krigföringen har även Rysslands utrikesministerium utfärdat ett uttalande där man uppmana utländska medborgare och diplomater att lämna Kyiv.

Inga utländska ambassader reagerade dock på hotet.

Nu konstaterar Zelenskyj att ”antiballistiskt försvar är en nyckeluppgift”.

Det är också missil- och drönarattacker som fortsatt ska försvara Ukraina, inte minst offensivt.

”Från och med nu sover Moskva inte längre”, skrev Robert Brovdi, högste befäl för Ukrainas obemannade system, nyligen på sociala medier.

