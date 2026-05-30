Ryssland förbereder en ny storskalig attack mot Ukraina, enligt president Zelenskyj. Så här ska Ukraina slå tillbaka.
Ny rysk offensiv – så ska Ukraina slå tillbaka
Enligt Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har ukrainsk underrättelsetjänst information som visar att Ryssland förbereder en ny storskalig attack mot Ukraina.
Zelenskyj ser det som ett bevis på att den ryska ledningen fortsätter förlita sig på ”missiler och ytterligare krig” i stället för diplomati.
”Det är viktigt att alla våra partners vet vad som händer”, säger Zelenskyj.
Han har skrivit till USA:s president Donald Trump där han varnar för att Ukraina har en allt större brist på luftförsvarssystem, särskilt antiballistiska missiler.
Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ska 25 maj ha berätta berättat för sin motsvarighet i USA, Marco Rubio, att Ryssland planerade attacker mot ukrainska ”beslutscentraler” och uppmanat USA att evakuera sin ambassad i Kyiv, uppger Kyiv Independent.
Miljardnotan: Billiga drönare slår ut Putins dyraste vapen. Dagens PS
Psykologisk krigföring
I den psykologiska krigföringen har även Rysslands utrikesministerium utfärdat ett uttalande där man uppmana utländska medborgare och diplomater att lämna Kyiv.
Inga utländska ambassader reagerade dock på hotet.
Nu konstaterar Zelenskyj att ”antiballistiskt försvar är en nyckeluppgift”.
Det är också missil- och drönarattacker som fortsatt ska försvara Ukraina, inte minst offensivt.
”Från och med nu sover Moskva inte längre”, skrev Robert Brovdi, högste befäl för Ukrainas obemannade system, nyligen på sociala medier.
158 attacker mot raffinaderier
Ukraina har nu, för att ta ett exempel, attackerat ryska oljeraffinaderier 158 gånger sedan den ryska invasionen 2022, enligt en sammanställning från Polen-baserade mediebyrån Vot Tak.
Av de 33 oljeraffinaderier som kan bearbeta mer än 1 miljon ton olja per år, har Ukraina attackerat minst 24, enligt samma källa.
Dessutom har Ukraina, via missiler med lång räckvidd, flyttat en väsentlig del av kriget till Ryssland.
Nu kommer nästa steg i utveckling av det drönarkrig som på några år förändrat modern krigföring i grunden.
Det handlar om sådant som 3D-utskrivna jaktdrönare med en vikt av bara fyra kilo liksom drönare som fixerar sitt mål med AI.
Utrikesministern: ”Se upp med män som vill skriva historia”. Dagens PS
Avancerad AI-teknik
Det är ett par av spetsteknikerna Ukraina utvecklat i närtid och som nu ska få en central roll när ukrainarna ska möta den nya offensiv man väntar sig.
”När ett mål är identifierat kan det fixeras med hjälp av avancerad AI-teknik. Därefter avslutar drönaren jakten på egen hand. Hinner upp målet, och träffar det”, beskriver DN som besökt startupen Sky Defenders i Ukraina och fått se några av de nya modeller som landet snabbt utvecklar.
En 3D-utskriven jaktdrönare är gjord för att genskjuta och oskadliggöra drönare på väg in. Den är gjord i kolfibermaterial som håller vikten nere till 4 kilo och bär en sprängladdning på 7,5 hekto, beskriver DN.
Längst fram sitter en rörlig kamera. Drönaren har en maxhastighet över 300 km/h och kan stiga mer än 25 meter per sekund.