Pingviner utrotningshotade – smältande havsis i Antarktis orsaken

Det här rapporterar Bloomberg som uppger med hänvisning till Internationella naturvårdsunionen, IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), att populationen av pingviner väntas minska med hälften fram till 2080-talet.

När isen försvinner dör pingvinerna

Satellitbilder visar redan på skrämmande fakta. Mellan 2009 och 2018 minskade populationen av pingviner med omkring 10 procent, vilket motsvarar cirka 20 000 vuxna individer.

När planeten värms upp tvingas kejsarpingviner kämpa för att klara sin existens. Detta beror på att arten är isberoende.

Sedan 2016 uppges havsisen ha minskat till rekordlåga nivåer. Detta ökar risken för att pingvinungar som inte hunnit lära sig simma drunknar i havet.

”Tidig havsis som bryter upp på våren påverkar redan kolonier runt Antarktis, och ytterligare förändringar i havsisen kommer att fortsätta att påverka deras häcknings-, födo- och ruggningshabitat”, säger Philip Trathan, medlem i IUCN:s specialistgrupp för pingviner inom artöverlevnadskommissionen, i ett pressmeddelande.

