Isen försvinner i snabb takt i Antarktis när temperaturen stiger och för bland andra pingviner är utvecklingen förödande.
Pingviner utrotningshotade – smältande havsis i Antarktis orsaken
Förlusten av havsis i Antarktis gör att kejsarpingviner nu klassas som utrotningshotade från att tidigare ha ansetts ”nära hotade”.
Fåglarna är beroende av häckning och deras överlevnad utmanas på allvar av klimatförändringarna.
Det här rapporterar Bloomberg som uppger med hänvisning till Internationella naturvårdsunionen, IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), att populationen av pingviner väntas minska med hälften fram till 2080-talet.
När isen försvinner dör pingvinerna
Satellitbilder visar redan på skrämmande fakta. Mellan 2009 och 2018 minskade populationen av pingviner med omkring 10 procent, vilket motsvarar cirka 20 000 vuxna individer.
När planeten värms upp tvingas kejsarpingviner kämpa för att klara sin existens. Detta beror på att arten är isberoende.
Sedan 2016 uppges havsisen ha minskat till rekordlåga nivåer. Detta ökar risken för att pingvinungar som inte hunnit lära sig simma drunknar i havet.
”Tidig havsis som bryter upp på våren påverkar redan kolonier runt Antarktis, och ytterligare förändringar i havsisen kommer att fortsätta att påverka deras häcknings-, födo- och ruggningshabitat”, säger Philip Trathan, medlem i IUCN:s specialistgrupp för pingviner inom artöverlevnadskommissionen, i ett pressmeddelande.
”Mest hotade fåglarna på jorden”
”Pingviner är redan bland de mest hotade fåglarna på jorden. Kejsarpingvinens förflyttning till ”Endangered” är en tydlig varning: klimatförändringarna accelererar utrotningskrisen framför våra ögon. Regeringar måste agera nu för att snarast minska koldioxidutsläppen i våra ekonomier”, säger
Martin Harper, vd för BirdLife International, i samma pressutskick.
Ytterligare en hotad art som hamnat på IUCN.s röda lista är pälssälen vars population mer än halverats mellan 1999 och 2025.
Därför har sälen blivit rödlistad
”Den pågående minskningen beror på klimatförändringarna, då stigande havstemperaturer och krympande havsis driver krill till större havsdjup i jakt på kallare vatten, vilket minskar tillgången på föda för sälarna”, skriver IUCN.
