Larm: "Det största hotet mot energisäkerheten genom tiderna"

Fartygstrafiken genom Hormuzsundet är blockerad. Någon diplomatisk lösning är inte i sikte.

Enligt IEA är nettobortfallet av olja cirka 13 miljoner fat per dag sedan USA och Israel inledde bombkriget mot Iran den 28 februari.

Råoljepriset (Brent) stiger till cirka 103 dollar per fat, upp drygt 40 procent jämfört med februaripriserna. Priset på fossil gas på råvarubörsen i Amsterdam stiger till drygt 45 euro per megawattimme, plus 50 procent jämfört med februari.

IEA varnar för inflation och bränslebrist, som kan tvinga fram ransoneringsbeslut.