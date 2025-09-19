Nu klär amerikaner ut sig till kanadensare

Hos CNN berättar Chelsea Metzger om sin semester i Dominikanska republiken tidigare i år och hur en diskussion med en taxichaufför där, fick henne att ljuga om sin nationalitet för första gången.

Det var när taxichaufförer trodde de var kanadensare och hon rättade honom och sade att de var amerikaner, situationen uppstod.

ANNONS

”Okej, ha en bra dag”, sade taxiföraren och körde i väg i stället för att ta dem med sig. I fortsättningen såg Metzger till att presentera sig som kanadensare.

Hon är inte ensam. Hos CNN berättar amerikanska turister hur de under de senaste månaderna maskerat sig som kanadensare för att undvika alla anti-amerikanska känslor Trump-regimen skapat.

”Flag jacking” har blivit ett begrepp när amerikaner gömmer sig bakom lönnlövet, påstår sig vara kanadensare och sätter Kanadas flagga på sina väskor.

Svenskt stål ska stoppa kulor i Kanada. Dagens PS

Upprör kanadensare

Det här upprör åtminstone vissa kanadensare.

”Av någon anledning tror amerikaner att vi är deras reservpass. Världens första moraliska avlösning med dubbelverkan”, säger Tod Maffin, kanadensisk kulturprofil.

ANNONS

Samtidigt förstår han de progressiva amerikaner som är emot Trump men samtidigt får ta emot kritiken.

”Vi förstår er. Många av er har varit ute på gatorna och kämpat för något bättre. Några av er försöker bara resa utan att bli utskällda i tullen. Vi förstår det”, säger Maffin.

Trumps återkommande tullkrig, hot om att annektera Kanada och det monotont upprepade förringandet av tidigare premiärministern Justin Trudeau, har återuppväckt en kanadensisk nationalism man inte sett på decennier.

“Externa hot är det som stimulerar nationalistiska reaktioner”, förklarar Robert Schertzer, docent i statsvetenskap vid University of Toronto.

”Det är vad sociologer kallar kollektiv uppsvällning, spontant bubblande känslor som når ytan.”

Tullarna biter dåligt på Kanada – skyddas av avtal. Dagens PS