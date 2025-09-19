Donald Trump har gjort USA impopulärt hos många och fått amerikaner att känna sig ovälkomna utomlands. Nu har de hittat lösningen i norr.
Nu klär amerikaner ut sig till kanadensare
Hos CNN berättar Chelsea Metzger om sin semester i Dominikanska republiken tidigare i år och hur en diskussion med en taxichaufför där, fick henne att ljuga om sin nationalitet för första gången.
Det var när taxichaufförer trodde de var kanadensare och hon rättade honom och sade att de var amerikaner, situationen uppstod.
”Okej, ha en bra dag”, sade taxiföraren och körde i väg i stället för att ta dem med sig. I fortsättningen såg Metzger till att presentera sig som kanadensare.
Hon är inte ensam. Hos CNN berättar amerikanska turister hur de under de senaste månaderna maskerat sig som kanadensare för att undvika alla anti-amerikanska känslor Trump-regimen skapat.
”Flag jacking” har blivit ett begrepp när amerikaner gömmer sig bakom lönnlövet, påstår sig vara kanadensare och sätter Kanadas flagga på sina väskor.
Upprör kanadensare
Det här upprör åtminstone vissa kanadensare.
”Av någon anledning tror amerikaner att vi är deras reservpass. Världens första moraliska avlösning med dubbelverkan”, säger Tod Maffin, kanadensisk kulturprofil.
Samtidigt förstår han de progressiva amerikaner som är emot Trump men samtidigt får ta emot kritiken.
”Vi förstår er. Många av er har varit ute på gatorna och kämpat för något bättre. Några av er försöker bara resa utan att bli utskällda i tullen. Vi förstår det”, säger Maffin.
Trumps återkommande tullkrig, hot om att annektera Kanada och det monotont upprepade förringandet av tidigare premiärministern Justin Trudeau, har återuppväckt en kanadensisk nationalism man inte sett på decennier.
“Externa hot är det som stimulerar nationalistiska reaktioner”, förklarar Robert Schertzer, docent i statsvetenskap vid University of Toronto.
”Det är vad sociologer kallar kollektiv uppsvällning, spontant bubblande känslor som når ytan.”
Burop och bojkott
I Kanada har den manifesterat sig i buropen mot den amerikanska nationalsången vid sportevenemang, bojkott av amerikanska resor och amerikanska produkter samt viftande med den kanadensiska flaggan.
“Kanadensisk nationalism har i sin kärna ett element av antiamerikanism”, säger Schertzer och förklarar att känslor förknippade med nationalism kan vara lika kraftfulla som de kopplade till religion.
“Så när en amerikan låtsas vara kanadensare är det förståeligt varför en person som känner denna nationella stolthet, som växt av hot utifrån, reagerar känslomässigt på det.”
”Fixa ert eget hus först”
Justin Trudeau förklarade det hela lite rakare intervjuad av CNN i januari.
“Kanadensare är otroligt stolta över att vara kanadensare. Ett av de sätt vi enklast definierar oss själva på är ‘Vi är inte amerikaner.'”
För kanadensare som Tod Maffin är det problematiskt att amerikaner utger sig för att var från Kanada, eftersom det kan skada Kanadas globala rykte.
”Det finns nästan inga platser i världen där man kan säga att man är från Kanada och inte bli välkommen”, konstaterar han.
”Detsamma kan inte sägas om amerikaner. Lösningen är att fixa sitt eget hus, inte att komma till vårt och ta på sig våra kläder.”
