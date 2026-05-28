Krigsoro sänker börshumöret

Nya amerikanska bombräder i Iran och iransk beskjutning mot bland annat Kuwait sänker börshumöret. Trenden på marknaden har tidigare i veckan varit överlag uppåt till följd av hopp en om en fredsuppgörelse mellan USA och Iran.

Priset på Nordsjöolja (Brent) lyfter 3,6 procent till 97,70 dollar per fat och i terminshandeln på Amsterdambörsen stiger priset på fossil gas 3,6 procent till 48,08 euro per megawattimme.

I eftermiddag kommer nya inflationssiffror enligt det så kallade PCE-måttet från USA, ett viktigt beslutsunderlag inför framtida räntebeslut i USA:s centralbank.