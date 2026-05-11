Island tar nya steg mot ett EU-medlemskap. Det får Norge att analysera en ny situation där man står ensamt utanför.
Norges oro växer – kan bli ensamt nordiskt land utanför EU
Norge kan inom några år bli det enda nordiska landet utanför EU.
Inför Islands folkomröstning i augusti om att återuppta medlemskapsförhandlingarna med unionen växer oron i Oslo för vilka politiska och ekonomiska konsekvenser ett isländskt ja kan få.
Frågan diskuteras nu intensivt inom den norska regeringen och i flera näringslivsorganisationer. Särskilt stor är uppmärksamheten kring fiskeri- och handelspolitiken.
Har gemensamma fiskeintessen
Där har Island och Norge länge haft gemensamma intressen som EES-länder utanför EU.
Vid det norska utrikesdepartementet följs utvecklingen på Island nära. Regeringen bedömer att EES-avtalet formellt skulle bestå även om Island går med i EU.
Men maktbalansen skulle inom samarbetet samtidigt skulle förändras kraftigt. Norge och Liechtenstein skulle då vara de enda kvarvarande EES-länderna utanför unionen, skriver norska Dagens Naeringsliv.
I Oslo finns också en växande uppfattning om att ett isländskt medlemskap kan gå betydligt snabbare än för många andra kandidatländer.
Är en del av EES
Island är redan integrerat i EU:s inre marknad genom EES-avtalet och har sedan tidigare erfarenhet av medlemskapsförhandlingar med Bryssel.
Om processen återupptas efter folkomröstningen skulle ett medlemskap kunna bli aktuellt omkring år 2030.
Samtidigt väcker utvecklingen oro inom norsk fiskerinäring.
Analayserar konsekvenserna
Branschorganisationerna Sjømat Norge och Fiskebåt har inlett ett arbete med att analysera vilka konsekvenser ett isländskt EU-medlemskap kan få för norsk export och tillgång till fiskeresurser.
Bakgrunden är signaler om att EU kan vara berett att erbjuda Island särskilda lösningar inom bland annat fiskeri- och jordbrukspolitiken för att underlätta ett medlemskap.
I Norge finns en oro för att sådana eftergifter kan förändra konkurrensvillkoren i Nordatlanten och försvaga Norges position gentemot EU.
Ses som strategiskt viktig
Trots den nya debatten avvisar den norska regeringen i nuläget tanken på en ny norsk EU-process.
Regeringens linje ligger fast vid att utveckla samarbetet med EU genom EES-avtalet snarare än att aktualisera ett medlemskap.
Utvecklingen på Island ses ändå som strategiskt viktig för Norge. Ett framtida isländskt inträde i EU skulle förändra det nordiska samarbetets politiska karta och kunna sätta ytterligare press på Norges relation till unionen.
Läs mer: Ny upptäckt: Förhistoriska människor levde i bergen. Realtid