Norges oro växer – kan bli ensamt nordiskt land utanför EU

Frågan diskuteras nu intensivt inom den norska regeringen och i flera näringslivsorganisationer. Särskilt stor är uppmärksamheten kring fiskeri- och handelspolitiken.

Har gemensamma fiskeintessen

Där har Island och Norge länge haft gemensamma intressen som EES-länder utanför EU.

Vid det norska utrikesdepartementet följs utvecklingen på Island nära. Regeringen bedömer att EES-avtalet formellt skulle bestå även om Island går med i EU.

Men maktbalansen skulle inom samarbetet samtidigt skulle förändras kraftigt. Norge och Liechtenstein skulle då vara de enda kvarvarande EES-länderna utanför unionen, skriver norska Dagens Naeringsliv.

I Oslo finns också en växande uppfattning om att ett isländskt medlemskap kan gå betydligt snabbare än för många andra kandidatländer.