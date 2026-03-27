Nästa bakslag för Saab – Peru väljer USA-plan

När kongressen avsatte president José Jeri nyligen och utlyste ett nyval till 12 april, handlade det om att avsätta den sjunde presidenten och utlysa ett val för att få fram den åttonde – på åtta år.

José Jeri satt endast fyra månader – men är på intet sätt den kortvarigaste presidenten i Perus moderna historia.

2020 valdes Manuel Merino till president – och avsattes efter fem dagar.

Nu slår det mot Saab

Perus period av politiskt kaos och instabilitet är vid det här laget mer än ett decennium lång – och det gör naturligtvis, bland annat, landet till ett äventyr att göra affärer med.

Nu drabbar det svenska Saab (börskurs Saab) och dess planer på att sälja Gripen-plan till det ombytliga landet.

Saab har haft en lite tung period där de förhoppningar om en jätteaffär med Kanada sett ut att få nobben och där man hoppats att exemplet Brasilien ska kunna rädda affärerna och landa en stor beställning av Gripen-plan.

Likaledes latinamerikanska Peru ser inte ut att vara något att hoppas på för svenskarna.

