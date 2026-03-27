Efter ett troligt nej i Kanada kan Saab få nobben igen. Just nu ser det ut som om Peru ska välja amerikanska F-16 i stället för Gripen.
Nästa bakslag för Saab – Peru väljer USA-plan
Att Dagens PS nyligen hade rubriken ”Lust att bli president? Ta sikte på Peru” är ingen tillfällighet. Peru är, om man säger så, inget under av politisk stabilitet.
När kongressen avsatte president José Jeri nyligen och utlyste ett nyval till 12 april, handlade det om att avsätta den sjunde presidenten och utlysa ett val för att få fram den åttonde – på åtta år.
José Jeri satt endast fyra månader – men är på intet sätt den kortvarigaste presidenten i Perus moderna historia.
2020 valdes Manuel Merino till president – och avsattes efter fem dagar.
Nu slår det mot Saab
Perus period av politiskt kaos och instabilitet är vid det här laget mer än ett decennium lång – och det gör naturligtvis, bland annat, landet till ett äventyr att göra affärer med.
Nu drabbar det svenska Saab (börskurs Saab) och dess planer på att sälja Gripen-plan till det ombytliga landet.
Saab har haft en lite tung period där de förhoppningar om en jätteaffär med Kanada sett ut att få nobben och där man hoppats att exemplet Brasilien ska kunna rädda affärerna och landa en stor beställning av Gripen-plan.
Likaledes latinamerikanska Peru ser inte ut att vara något att hoppas på för svenskarna.
Ser ut att nobba Gripen
Peru ser ut att nobba det bud Saab lagt på en affär kring Gripen och i stället acceptera ett amerikanskt erbjudande om att köpa nybyggda F-16-plan i stället.
AGN har tidigare rapporterat att Peru ”sannolikt” skulle välja Saab Gripen men konstaterar nu att ”inköp av stridsflygplan liknar äktenskapskontrakt mellan två länder – och dessa beslut är oupplösligt politiska”.
Perus för tillfället tjänstgörande president José Maria Balcázar sade faktiskt rent ut i tv-programmet ”Hablemos Claro” förra veckan att Peru ska välja F-16, även om hans kommentarer senare mildrades något.
Dubblar ordern i USA?
Redan i september förra året godkände amerikanska UD en försäljning av F-16 till Peru i ett avtal på 3,42 miljarder dollar.
Det handlade då om 12 stridsflygplan men nu kommer rapporter om att Peru utökar den beställningen till 24 F-16-plan och därmed skrotar Gripen-planerna.
Peruanska nyhetsbyrån Expreso rapporterar att paketet kommer att kosta 7 miljarder dollar och skulle ”inkludera viktiga fördelar såsom landets utnämning till en viktig icke-NATO-allierad”.
Det ger i sin tur möjligheter till förmånlig tillgång till vapen och finansiering, påpekar man – ett erbjudande som varken Frankrike eller Sverige kan matcha.
Även Frankrike har nämligen jagat flygplansordrar i Peru, då med sin Dassault Rafale.
Fajtas i flera länder
I Latinamerika pågår en strid mellan Saab Gripen och Lockheed Martin F-16 på flera fronter.
Argentina köpte 24 före detta danska F-16-plan, i en affär där Storbritannien var en part och lade in sitt veto mot andra alternativ som Saab Gripen, skriver AGN.
Brasilien rullar nu ut sina första egenmonterade Gripen E men började, som ett förhandlingsknep mot Saab, 2024 tala om att köpa begagnade F-16-plan.
Colombia har valt Gripen E, men där har politiker ur oppositionen bett USA att lägga in ett veto mot köpet.
Chile köpte F-16-plan för flera år sedan och är redo att uppgradera dem, medan Venezuela använder F-16-plan, men från en helt annan geopolitisk tid på 1980-talet.