Nu vill vindkraften casha in på Iran-kriget

Iran-kriget ger nya drivkrafter

Torgrim Reitan, ekonomichef hos Equinor, menar att drivkrafterna bakom energiomställningen förändrats av kriget mot Iran – från ett fokus på koldioxidutsläpp till frågor om energisäkerhet, självförsörjning och oberoende.

”I Europa ser vi att det helt klart finns ett stort momentum bakom detta”, säger Reitan.

Equinor, som redovisade sin starkaste kvartalsvinst på tre år onsdag, har tre stora havsbaserade vindkraftsprojekt i USA, Polen och Storbritannien.

Det brittiska projektet blir världens största havsbaserade vindkraftspark när det tas i bruk.

Analytiker väntar sig att konsekvenserna av Iran-kriget blir att länder riktar ännu mer investeringar mot rena energiresurser och gynna företag med exponering mot grön teknik.

”Vår prioritet är att leverera de projekt vi har under utveckling och utöver det måste vi helt klart se betydande avkastning från den verksamheten för att investera – men vi tror att det som händer nu kommer att hjälpa upp avkastningen”, säger Torgrim Reitan hos Equinor.

”Finns ingen anledning att inte växla upp”

Ørsted målar en liknande bild.

ANNONS

”När vi ser vad som händer i världen finns det ingen anledning att inte växla upp energiomställningen mot förnybar energi. Europa spenderar miljarder varje vecka på import av fossila bränslen, men det behöver inte vara så”, konstaterar Ørsteds vd Rasmus Errboe.

”Havsbaserad vindkraft och annan förnybar energi kan leverera säker, grön energi och avsevärt sänka de totala systemkostnaderna för hushåll och företag när de används i stor skala”, tillägger han.

Vind i seglen för Vestas och de andra vindkraftsjättarna. Kriget mot Iran har ändrat världens fokus och nu ser vindkraftsbolag ljust på framtiden. (Foto: Adam Ihse/TT)



Passning till Trump

Vestas vd Henrik Andersen presenterade onsdag företags bästa resultat för ett första kvartal sedan 2018 och konstaterar att det bådar gott.

”Vi är i en mycket bättre position än vi väntade oss för några månader sedan”, säger Andersen hos CNBC.

I vad som verkade vara en tunt beslöjad passning till Donald Trump, konstaterar Andersen att ”bara för att en person i världen har en kanske felaktig uppfattning om hur verkligheten … är, så tar det inte bort resten av samhället från skalan. Så saker och ting fortsätter att gå framåt.”

Framtidens vindkraft till havs – så blir den. Dagens PS