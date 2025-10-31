Den ryska skuggflottan kan i praktiken agera ostört. Myndigheterna kan bara titta på – och de flesta länder har inga sanktioner mot Ryssland.
1 738 fartyg ur skuggflottan har passerat
Finska sjötrafikcentralens operatörer övervakar trafiken i Finska viken dag och natt. De ser skuggflottans oljetankers passera på väg till och från Rysslands viktigaste oljehamnar, kommunicerar med fartygen men kan i praktiken inte göra något åt trafiken.
Myndigheternas händer är till stor del bakbundna, konstaterar Yle. Det finns ett antal skäl till det.
Ett är kopplat till legalitet och sanktioner och det faktum att det inte alls finns någon global enighet i att agera mot Ryssland.
Trots EU-sanktioner: “Kan agera ostört”. Dagens PS
45 stater har sanktioner
”Endast cirka 45 stater har vidtagit sanktioner mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina. Det finns många stater som inte har reagerat alls”, konstaterar Aleksi Uttula, chef för transport- och kommunikationsverket Traficoms sjöfartsavdelning, hos Yle.
Fintraffic har en sjötrafikcentral för Finska viken där man har direktkontakt med skuggflottan.
Operative chefen Samu Koski berättar hos Yle om centralens nya uppdrag. Från december 2024 har Finland börjat kontrollera att tankfartyg som transporterar olja och oljeprodukter från Ryssland visar försäkringsuppgifter när de passerar Finska viken.
EU har fått nog: Dags att borda skuggflottan. Dagens PS
Tiotals fartyg varje vecka
Det är, bland annat, för att säkerställa ekonomiskt ansvar vid eventuella miljöskador och gäller främst fartyg som rör sig från ryska oljehamnarna Luga och Primorsk och är på väg västerut genom Östersjön mot de danska sunden.
Det handlar om tiotals sanktionsbelagda fartyg varje vecka, ofta flaggade i högriskländer och lika ofta i dåligt skick.
Sjötrafikcentralen skickar ett meddelande till fartygen när de är på väg mot den finska övervakningszonen och sedan, när de rapporterar sin ankomst, om de fått meddelandet och begär försäkringstyget via e-post.
1 738 förfrågningar sedan december
”Vi fortsätter att fråga tills vi får intyget”, säger Koski.
Det får man i allmänhet. Svarsfrekvensen uppges till cirka 95 procent.
Totalt har Fintraffic gjort 1 738 försäkringsförfrågningar sedan övervakningen började i december. 75 gånger har företag valt att inte svara.
Sjötrafikledningen vidarerapporterar sådant som verkar skumt till andra myndigheter, som Traficom och gränsbevakningen, men kan själv inte göra något mer.
Internationell sjörätt ger fartygen rätt till fri passage, och det är frivilligt för dem att svara på myndigheternas förfrågningar.
Ryska skuggflottan läcker olja: “Ren tur”. Dagens PS
”Kan inte ingripa”
Myndigheterna kan heller inte ingripa mot ett fartyg på internationellt vatten, påpekar Traficom-chefen Aleksi Uttula.
Om ett fartyg inte svarar går uppgifterna vidare till de danska myndigheterna. Svarar fartyget heller inte då, går ärendet vidare till fartygets flaggstat som dock enbart informeras om att företaget inte svarat på frågorna.
”Det går inte att ta till några hårdare åtgärder än så om ett fartyg inte svarar”, konstaterar Uttula.
De finska myndigheterna får nöja sig med att observera och har då observerat att fartygens ålder tenderar att öka och att man ser allt fler misstänkta eller ovanliga rörelser hos fartygen.
”Man kör runt i cirklar i Finska viken, vilket vi inte såg tidigare. Det orsakar förstås risk, eftersom det är ett område med mycket trafik”, säger Aleksi Uttula.
Rysk olja fortsätter flöda – trots EU:s löften. Realtid
