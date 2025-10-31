1 738 fartyg ur skuggflottan har passerat

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Tiotals fartyg varje vecka

Det är, bland annat, för att säkerställa ekonomiskt ansvar vid eventuella miljöskador och gäller främst fartyg som rör sig från ryska oljehamnarna Luga och Primorsk och är på väg västerut genom Östersjön mot de danska sunden.

Det handlar om tiotals sanktionsbelagda fartyg varje vecka, ofta flaggade i högriskländer och lika ofta i dåligt skick.

Sjötrafikcentralen skickar ett meddelande till fartygen när de är på väg mot den finska övervakningszonen och sedan, när de rapporterar sin ankomst, om de fått meddelandet och begär försäkringstyget via e-post.

1 738 förfrågningar sedan december

”Vi fortsätter att fråga tills vi får intyget”, säger Koski.

Det får man i allmänhet. Svarsfrekvensen uppges till cirka 95 procent.

Totalt har Fintraffic gjort 1 738 försäkringsförfrågningar sedan övervakningen började i december. 75 gånger har företag valt att inte svara.

Sjötrafikledningen vidarerapporterar sådant som verkar skumt till andra myndigheter, som Traficom och gränsbevakningen, men kan själv inte göra något mer.

Internationell sjörätt ger fartygen rätt till fri passage, och det är frivilligt för dem att svara på myndigheternas förfrågningar.

Oljetanker förtöjd i ryska Novorossijsk. Trots EU:s sanktioner mot Ryssland kan den ryska skuggflottan agera i princip ostört i hela Östersjön. (Foto: AP-TT)

”Kan inte ingripa”

Myndigheterna kan heller inte ingripa mot ett fartyg på internationellt vatten, påpekar Traficom-chefen Aleksi Uttula.

Om ett fartyg inte svarar går uppgifterna vidare till de danska myndigheterna. Svarar fartyget heller inte då, går ärendet vidare till fartygets flaggstat som dock enbart informeras om att företaget inte svarat på frågorna.

”Det går inte att ta till några hårdare åtgärder än så om ett fartyg inte svarar”, konstaterar Uttula.

De finska myndigheterna får nöja sig med att observera och har då observerat att fartygens ålder tenderar att öka och att man ser allt fler misstänkta eller ovanliga rörelser hos fartygen.

”Man kör runt i cirklar i Finska viken, vilket vi inte såg tidigare. Det orsakar förstås risk, eftersom det är ett område med mycket trafik”, säger Aleksi Uttula.

