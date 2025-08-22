Ett samarbete mellan kanadensiska Roshel och svenska Swebor ska stärka det kanadensiska försvaret. Det handlar om svenskt specialstål.
Svenskt stål ska stoppa kulor i Kanada
Den kanadensiska försvarskoncernen Roshel ska samarbeta med svenska stålföretaget Swebor, för att för första gången kunna producera ballistiskt skyddsstål i Kanada.
Roshel, som tillverkar fordon för försvaret, kommer nu att kunna använda Swebors kunskaper och rättigheter för produktion i Kanada, skriver kanadensiska CTV.
Avtalet kommer samtidigt som Kanada försöker öka den inhemska stålkonsumtionen.
Det är även en del i Kanadas ambitioner att göra försvarssektorn mindre beroende av USA och det handels- och tullkrig som Donald Trump står i spetsen för.
Tullarna biter dåligt på Kanada – skyddas av avtal. Dagens PS
Speciell typ av stål
Ballistiskt stål är en speciell typ av relativt lätt, härdat stål som skyddar mot explosioner eller kulor.
Trots att Kanada producerar stora mängder stål, finns det enligt Roshels vd Roman Shimonov ingen inhemsk anläggning företag som hans kan vända sig till för att få tag på den ballistiska skyddsutrustning som behövs för bepansrade fordon eller drönare.
“Det är otroligt”, säger Shimonov i en intervju med The Canadian Press. “Det här är ganska likt oljeindustrin, där vi har oljekällor men vi raffinerar inte.”
Det här har varit en flaskhals för kanadensisk försvarsindustri, som behövt importera specialstål till fordon och fartyg från USA, Europa och Australien.
Allvarlig brist för Kanada
“Vi har denna flaskhals med ballistiskt stål, där vi varje gång, även när vi behöver täcka ett omedelbart behov, måste säkra det mer än ett år före schemat”, säger Shimonov.
“Vår regering och många andra regeringar planerar inte i åratal. Man vet aldrig hur många fordon och hur många produkter som kommer att beställas under det följande året.”
Roshel har anläggningar i Brampton och Mississauga, Ontario, där den första delen av stålproduktionen kommer att äga rum utifrån det nya samarbetet.
Företaget specialiserar sig på design och tillverkning av bepansrade fordon, till stor del för G7-länder som Kanada. Cirka 2 000 av dess enheter är utplacerade i Ukraina.
”En injektion för Kanada”
David Perry, ordförande för Canadian Global Affairs Institute, säger att det nya, svensk-kanadensiska partnerskapet kommer att ge Kanada en “injektion av utländsk expertis och kunskapsöverföring”.
De kanadensiska stålmarknaderna har potential att leverera den här typen av pansarprodukter, men har inte gjort det eftersom de fokuserar på andra kunder, till stor del på den amerikanska marknaden, som har andra produktionskrav, förklarar Perry.
”Stål som används i kommersiella byggnader behöver inte ha samma toleranser som en ballistisk produkt”, påpekar han.
Skrev avtal i Stockholm
“Det behöver en djupgående skyddsnivå för att kunna stoppa en kula. Det är en annan slutprodukt. Man använder en annan process, andra kapitalintensiva maskiner för att tillverka den, man har inte samma typ av utbildning.”
Kanadas industriminister Mélanie Joly deltog i undertecknandet av avtalet i Sverige i veckan.
Joly är för närvarande på en veckolång resa till Stockholm och Helsingfors med Stephen Fuhr, statssekreterare för försvarsupphandling, där de letar efter sätt att utöka banden med Europa inom försvarsområdet.
Kanada vill ännu närmare Europa. Dagens PS
Svenskt stål ska stoppa kulor i Kanada
