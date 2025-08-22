Svenskt stål ska stoppa kulor i Kanada

Den kanadensiska försvarskoncernen Roshel ska samarbeta med svenska stålföretaget Swebor, för att för första gången kunna producera ballistiskt skyddsstål i Kanada.

Roshel, som tillverkar fordon för försvaret, kommer nu att kunna använda Swebors kunskaper och rättigheter för produktion i Kanada, skriver kanadensiska CTV.

Avtalet kommer samtidigt som Kanada försöker öka den inhemska stålkonsumtionen.

Det är även en del i Kanadas ambitioner att göra försvarssektorn mindre beroende av USA och det handels- och tullkrig som Donald Trump står i spetsen för.

Speciell typ av stål

Ballistiskt stål är en speciell typ av relativt lätt, härdat stål som skyddar mot explosioner eller kulor.

Trots att Kanada producerar stora mängder stål, finns det enligt Roshels vd Roman Shimonov ingen inhemsk anläggning företag som hans kan vända sig till för att få tag på den ballistiska skyddsutrustning som behövs för bepansrade fordon eller drönare.

“Det är otroligt”, säger Shimonov i en intervju med The Canadian Press. “Det här är ganska likt oljeindustrin, där vi har oljekällor men vi raffinerar inte.”

Det här har varit en flaskhals för kanadensisk försvarsindustri, som behövt importera specialstål till fordon och fartyg från USA, Europa och Australien.

