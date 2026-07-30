En rysk drönarspecialist skadades vid en attack i entré till hemmet i Tulsa. Polisen utreder attacken som mordförsök.
Mordförsök mot rysk drönarexpert i hemmet
En rysk utvecklare av FPV-drönare skadades när han utsattes för ett mordförsök vid sitt hem i Tulsa i västra Ryssland, rapporterar ryska Mash.
Andrej Tjerezov, chef för Russian Laboratory of Air Transport och drönarspecialist, skadades allvarligt vid mordförsöket.
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Flydde från platsen – fortfarande fri
Hans företag tillverkar obemannade luftfarkoster och är baserat i Tula. Mordförsöket mot honom bekräftas av Ovod, en drönartillverkare som Tjerezov tidigare grundat.
Tjerezov attackerades i entrén till sitt bostadshus, där en gärningsperson avlossade tre skott innan hen flydde från platsen, skriver Kyiv Independent.
Personen är fortfarande på fri fot medan Tjerezov fördes till sjukhus, allvarligt skadad.
Senast i en rad attacker
Skjutningen är den senaste i en rad attacker i Ryssland mot personer med kopplingar till Rysslands krig mot Ukraina.
En rysk utredningskommitté meddelar att man inlett en förundersökning om misstänkt mordförsök men utan att avslöja om man har några spår.
Russian Laboratory of Air Transport registrerades i Tula 2022 och utvecklar FPV-drönare, alltså drönare med förstapersons-perspektiv, vilka används av ryska styrkor i Ukraina.
Mash rapporterar att företaget nyligen säkrat kontrakt på obemannade luftsystem till Voronezjs tekniska universitet för forskning.
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Ryssland satsar stort
Ryssarna satsar stort på sina drönarstyrkor och drönarexperter som Tjerezov är centrala. I maj uppgav ukrainska underrättelsekällor att Ryssland planerar att tillverka 7,3 miljoner FPV-drönare och 7,8 miljoner stridsspetsar till dem under 2026.
FPV-drönare började användas i stor omfattning på slagfältet under 2023 och har sedan dess radikalt förändrat kriget.
De är billiga och relativt enkla att tillverka, vilket gör att operatörer kan slå mot mål med precision och gör det allt farligare att röra sig inom deras räckvidd.
Hotet sträcker sig långt bortom militära positioner. Ryska FPV-drönare slår ofta mot städer vid fronten och riktar in sig på civila, en taktik som har kommit att kallas för ”människosafari”, skriver Kyiv Independent.