Senast i en rad attacker

Skjutningen är den senaste i en rad attacker i Ryssland mot personer med kopplingar till Rysslands krig mot Ukraina.

En rysk utredningskommitté meddelar att man inlett en förundersökning om misstänkt mordförsök men utan att avslöja om man har några spår.

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Russian Laboratory of Air Transport registrerades i Tula 2022 och utvecklar FPV-drönare, alltså drönare med förstapersons-perspektiv, vilka används av ryska styrkor i Ukraina.

Mash rapporterar att företaget nyligen säkrat kontrakt på obemannade luftsystem till Voronezjs tekniska universitet för forskning.

Ingen tror på Ryssland – inte ens ryssarna. Dagens PS

Russian President Vladimir Putin, right, leads a meeting on economic issues at the Kremlin in Moscow, Wednesday, July 22, 2026. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) XAZ102

Ryssland satsar stort

Ryssarna satsar stort på sina drönarstyrkor och drönarexperter som Tjerezov är centrala. I maj uppgav ukrainska underrättelsekällor att Ryssland planerar att tillverka 7,3 miljoner FPV-drönare och 7,8 miljoner stridsspetsar till dem under 2026.

FPV-drönare började användas i stor omfattning på slagfältet under 2023 och har sedan dess radikalt förändrat kriget.

De är billiga och relativt enkla att tillverka, vilket gör att operatörer kan slå mot mål med precision och gör det allt farligare att röra sig inom deras räckvidd.

Hotet sträcker sig långt bortom militära positioner. Ryska FPV-drönare slår ofta mot städer vid fronten och riktar in sig på civila, en taktik som har kommit att kallas för ”människosafari”, skriver Kyiv Independent.

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Nu flyger AI amerikanska stridsflygplan. Dagens PS