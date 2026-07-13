Rysk oligark: "Putin kan ta till kärnvapen"

Ukraina: ”Gammal Kreml-taktik”

”Tanken att Rysslands kollaps skulle vara en dålig sak för alla är ett centralt budskap i rysk propaganda. Och Melnichenko är inte på något sätt en rysk oppositionsfigur”, skriver Gerasjtjenko på Threads.

”Det är en gammal Kreml-taktik. När Moskva behöver förmedla något till väst som är svårt att säga officiellt, talar en formellt oberoende individ i stället för utrikesministeriet”, säger han citerad av Iltalehti.

I Melnichenkos fyra framtidsbilder för Ryssland är den första att Ryssland efter kriget integreras i den västliga gemenskapen, men som en underordnad vasallstat.

I det andra blir Ryssland en marionettstat till Kina och en ren råvaruleverantör utan egna befogenheter.

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Oligarken Andrej Melnitjenko menar att makten måste tas ifrån Putin och decentraliseras, men varnar för att Putin kan ta till kärnvapen. (Foto: Pavel Byrkin/AP-TT)

Ett nytt Nordkorea?

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Framtidsbild nummer tre är ett Ryssland som faller samman i kaos och det fjärde att Ryssland förvandlas till en isolerad, fästningsliknande stat liknande Nordkorea.

Andrej Melnitjenko varnar väst för att försöka tvinga Ryssland på knä. Enligt honom kommer inga förändringar som tvingas på landet utifrån att bli bestående.

Vad som krävs är att makten decentraliserar och tas ifrån Putin, samt att landet görs till ”en attraktiv plats att leva på”.

Melnitjenko säger inte uttryckligen att Putin ska avsättas eller att Ryssland ska omvandlas till en demokrati av västerländsk modell.

Han vill i stället se en ”klassisk oligarki”, där olika eliter av företagsledare, politiker och teknokrater, leder landet gemensamt.

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