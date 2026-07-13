Miljardären och oligarken Andrej Melnitjenko varnar västvärlden för hur en desperat Putin kan agera. Det handlar om kärnvapen.
Rysk oligark: "Putin kan ta till kärnvapen"
Miljardären och oligarken Andrej Melnitjenko är känd som ”Rysslands kol- och gödselkung”. Han anses även stå kretsen kring Vladimir Putin nära.
Nu varnar han för utvecklingen i Ryssland och presenterar en dyster analys av landets framtid.
Västvärlden ska inte hoppas och tro på Rysslands sammanbrott, säger Melnitjenko som ser fyra dystra men möjliga scenarier för landet.
Enligt den ryske miljardären har Rysslands anfallskrig i Ukraina nått ett ”återvändsgrändsläge”, som är farligt för båda sidor.
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”Kan eskalera allvarligt”
Utnötningskriget påverkar såväl vanliga ryssars som elitens vardag, med attacker, bränslebrist och missnöje, säger Melnitjenko hos The Economist.
Melnitjenko menar att situationen kan eskalera allvarligt. I ett värsta tänkbart scenario skulle Vladimir Putin kunna ta till kärnvapen, menar den ryske oligarken.
För att rädda Ryssland krävs en decentralisering av makten, menar Melnitjenko som försökt distansera sig från det ryska anfallskriget mot Ukraina.
Andrej Melnitjenko finns kvar på sanktionslistorna i väst och gör det eftersom hans företag bidrar till att finansiera den ryska krigskassan.
EU beskriver Melnitjenko som en del av Putins inre krets och Anton Gerasjtjenko, rådgivare i Ukrainas inrikesdepartement, avfärdar hans uttalanden som ”Kreml-propaganda”.
Ukraina: ”Gammal Kreml-taktik”
”Tanken att Rysslands kollaps skulle vara en dålig sak för alla är ett centralt budskap i rysk propaganda. Och Melnichenko är inte på något sätt en rysk oppositionsfigur”, skriver Gerasjtjenko på Threads.
”Det är en gammal Kreml-taktik. När Moskva behöver förmedla något till väst som är svårt att säga officiellt, talar en formellt oberoende individ i stället för utrikesministeriet”, säger han citerad av Iltalehti.
I Melnichenkos fyra framtidsbilder för Ryssland är den första att Ryssland efter kriget integreras i den västliga gemenskapen, men som en underordnad vasallstat.
I det andra blir Ryssland en marionettstat till Kina och en ren råvaruleverantör utan egna befogenheter.
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Ett nytt Nordkorea?
Framtidsbild nummer tre är ett Ryssland som faller samman i kaos och det fjärde att Ryssland förvandlas till en isolerad, fästningsliknande stat liknande Nordkorea.
Andrej Melnitjenko varnar väst för att försöka tvinga Ryssland på knä. Enligt honom kommer inga förändringar som tvingas på landet utifrån att bli bestående.
Vad som krävs är att makten decentraliserar och tas ifrån Putin, samt att landet görs till ”en attraktiv plats att leva på”.
Melnitjenko säger inte uttryckligen att Putin ska avsättas eller att Ryssland ska omvandlas till en demokrati av västerländsk modell.
Han vill i stället se en ”klassisk oligarki”, där olika eliter av företagsledare, politiker och teknokrater, leder landet gemensamt.