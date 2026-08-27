Nästa EU-land? Folkomröstning på lördag

Den fråga islänningarna ska ta ställning till är: Bör Island återuppta anslutningsförhandlingarna med Europeiska unionen?

Den senaste mätningen ger ja-sidan 51,3 procent och nej-sidan 48,7 procent, enligt Reuters.

Redan med i Schengen

Island är redan tätt integrerat med EU genom EES-avtalet och Schengen. Landet har tillgång till den inre marknaden, men saknar inflytande över beslut som fattas i Bryssel.

Förespråkarna ser EU som en möjlighet att få större ekonomisk stabilitet, lägre räntor och på sikt ersätta den lilla och volatila isländska kronan med euron.

Motståndarna fruktar i stället att Island ska förlora kontrollen över sina naturresurser.