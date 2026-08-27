Island folkomröstar om att återuppta förhandlingar med EU om medlemskap. Då ställs euro mot fisk – och i bakgrunden spökar Donald Trump.
Nästa EU-land? Folkomröstning på lördag
På lördag, den 29 augusti, kan Island ta ett historiskt steg mot EU.
Islänningarna går till valurnorna för att avgöra om landet ska återuppta de förhandlingar om medlemskap som lades på is för drygt ett decennium sedan. Opinionsläget är knivskarpt.
Den fråga islänningarna ska ta ställning till är: Bör Island återuppta anslutningsförhandlingarna med Europeiska unionen?
Den senaste mätningen ger ja-sidan 51,3 procent och nej-sidan 48,7 procent, enligt Reuters.
Redan med i Schengen
Island är redan tätt integrerat med EU genom EES-avtalet och Schengen. Landet har tillgång till den inre marknaden, men saknar inflytande över beslut som fattas i Bryssel.
Förespråkarna ser EU som en möjlighet att få större ekonomisk stabilitet, lägre räntor och på sikt ersätta den lilla och volatila isländska kronan med euron.
Motståndarna fruktar i stället att Island ska förlora kontrollen över sina naturresurser.
Kontroll om fiskevatten viktig fråga
Framför allt gäller det fisket.
Frågan om vem som ska kontrollera de isländska fiskevattnen är fortfarande den kanske största stötestenen. Motståndarna varnar för att EU:s gemensamma fiskeripolitik kan innebära att utländska fartyg får större tillgång till landets vatten, enligt Euronews.
Säkerhetsläget och Donald Trump är också en fråga som är relevant för folkomröstningen.
USA:s president driver frågan om amerikansk kontroll över Grönland, vilket väckt ny oro kring säkerhetsläget i Nordatlanten. För Island, som ligger mitt i det strategiskt allt viktigare området mellan Nordamerika och Europa, har det bidragit till att blåsa nytt liv i EU-debatten.
Islands finansminister Dadi Mar Kristofersson tycker att både landets ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen gynnas av ett EU-medlemskap.
”De grundläggande värderingarna för en liten, öppen ekonomi kommer alltid att vara frihandel och en regelbaserad världsordning, eftersom vi inte har kapacitet att försvara våra intressen med våld”, säger han till Reuters.
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