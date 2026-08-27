Skriver kontrakt: Största försvarssatsningen sedan 80-talet

Det har inte gått mer än tre månader sedan beslutet att välja FDI-fregatter, Defense and Intervention Frigates, från Navas Group.

Beskedet kom 22 maj och nu står Sverige i begrepp att formellt bekräfta ordern som uppskattas vara värd fyra miljarder euro.

Konserver, mat och medicin: Nu ska britterna göra som vi. Dagens PS

Macron på plats måndag

För det får Sverige fyra beväpnade FDI-fregatter av ”Luleå”-klass, konstruerade för högintensiv strid.

Kontraktet väntas nu bli undertecknat måndag under närvaro av Frankrikes president Emmanuel Macron, som besöker Stockholm samma dag.

Därmed blir kontraktsskrivandet även ett utmärkt inslag i valrörelsen för statsminister Ulf Kristersson och hans regering, som så här långt ligger i ett tydligt underläge inför valdagen.

Det var i ett tidigare skede den svenska regeringen gav FMV, Försvarets materielverk, i uppdrag att inleda förhandlingarna med Naval Group.

För Sverige är satsningen en del den militära upprustningen och i storlek en av de största försvarsinvesteringarna sedan man under 1980-talet valde att satsa på stridsflygplanet Gripen.

ANNONS

Detta förvärv innebär en tredubbling av Sveriges luftförsvarsförmåga, uppgav försvarsminister Pål Jonson i maj förra året.

”Detta visar hur viktigt beslutet är och vad det innebär för svensk sjösäkerhet och för alla svenskars trygghet”, förklarade statsminister Ulf Kristersson, båda citerade av franska La Tribune.

Nysatsning: Investerar 1,5 miljarder i undervattens-drönare. Dagens PS