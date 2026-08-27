Sverige förbereder sig för att bekräfta beställningen av fyra franska fregatter. Franska uppgifter säger att kontrakt skrivs måndag.
Skriver kontrakt: Största försvarssatsningen sedan 80-talet
Sverige förbereder sig för att formellt bekräfta beställningen av fyra FDI-fregatter av ”Luleå”-klass, utformade för högintensiv strid, skriver franska media. Ett kontrakt väntas skrivas under måndag i nästa vecka.
Det har inte gått mer än tre månader sedan beslutet att välja FDI-fregatter, Defense and Intervention Frigates, från Navas Group.
Beskedet kom 22 maj och nu står Sverige i begrepp att formellt bekräfta ordern som uppskattas vara värd fyra miljarder euro.
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Macron på plats måndag
För det får Sverige fyra beväpnade FDI-fregatter av ”Luleå”-klass, konstruerade för högintensiv strid.
Kontraktet väntas nu bli undertecknat måndag under närvaro av Frankrikes president Emmanuel Macron, som besöker Stockholm samma dag.
Därmed blir kontraktsskrivandet även ett utmärkt inslag i valrörelsen för statsminister Ulf Kristersson och hans regering, som så här långt ligger i ett tydligt underläge inför valdagen.
Det var i ett tidigare skede den svenska regeringen gav FMV, Försvarets materielverk, i uppdrag att inleda förhandlingarna med Naval Group.
För Sverige är satsningen en del den militära upprustningen och i storlek en av de största försvarsinvesteringarna sedan man under 1980-talet valde att satsa på stridsflygplanet Gripen.
Detta förvärv innebär en tredubbling av Sveriges luftförsvarsförmåga, uppgav försvarsminister Pål Jonson i maj förra året.
”Detta visar hur viktigt beslutet är och vad det innebär för svensk sjösäkerhet och för alla svenskars trygghet”, förklarade statsminister Ulf Kristersson, båda citerade av franska La Tribune.
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Kunde leverera snabbt
Med tanke på det spända internationella läget, och framförallt hotet från Ryssland, var den extremt snabba leveranstid som Naval Group utlovade en avgörande faktor för Sverige Naval Group utlovade en leverans av fregatt redan år 2030.
”Frankrike presenterade ett balanserat och realistiskt alternativ. Tidsplanen för leverans och tillförlitligheten i att leverera ett komplett fartygssystem med integrerad luftförsvarsförmåga vägde tungt i regeringens bedömning”, heter det i ett uttalande från statsrådsberedningen.
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Två levererade, två på gång
Naval Group har redan levererat två FDI-fregatter. En har levererats till Frankrike med leverans oktober 2025, en annan till Grekland i december förra året.
Ytterligare två FDI-fregatter ska levereras till den grekiska flottan under senare delen av 2026.
”Målet är att anskaffa ett ’katalogfartyg’ med så få modifieringar som möjligt”, förklarar Olof Öhrström, som La Tribune presenterar som ”en nyckelperson inom teknik och upphandling vid FMV med ansvar för svenska ytstridsfartyg.”