"Slaktaren från Bosnien" Ratko Mladic är död

”Slaktaren från Bosnien”

Under Bosnienkriget ledde Mladic den bosnienserbiska armén i kampen för att skapa ett serbiskt dominerat territorium i Bosnien och Hercegovina.

Huvudstaden Sarajevo utsattes för en belägring som skulle pågå i nära fyra år.

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Staden besköts dagligen med artilleri, granatkastare och prickskyttegevär. Tusentals civila dödades och livet i Sarajevo förvandlades till en kamp för att överleva under ständiga beskjutningar.

Det var för sin roll i dessa övergrepp som Mladic senare blev känd som ”Slaktaren från Bosnien”.

När den bosnienserbiska offensiven mot Srebrenica inleddes sommaren 1995 var staden redan fylld av människor som flytt från våldet i omgivningen.

Den 11 juli intogs Srebrenica.

Därefter genomfördes de systematiska massavrättningarna. Män och pojkar fördes bort och dödades på olika platser. Kropparna begravdes i massgravar. Senare grävdes flera av gravarna upp och kvarlevorna flyttades i försök att dölja brotten.

Höll sig undan i 16 år

Redan 1995 åtalades Mladic av krigsförbrytartribunalen i Haag.

Men han lyckades hålla sig undan rättvisan i nästan 16 år.

Under lång tid var han en av världens mest efterlysta krigsförbrytare. Jakten på honom blev också en politiskt känslig fråga i Serbien och ett hinder för landets närmande till EU.

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Först i maj 2011 greps han i en by i norra Serbien.

Han fördes till Haag och ställdes inför rätta i ett av de mest uppmärksammade krigsförbrytarmålen sedan andra världskriget.

Rättegången omfattade bland annat folkmordet i Srebrenica, förföljelsen och dödandet av civila runt om i Bosnien, terrorn mot civilbefolkningen i Sarajevo och tagandet av FN-personal som gisslan.

År 2017 dömdes Mladic till livstids fängelse. Fyra år senare fastställdes domen efter överklagande.

Nekade till brotten

Mladic nekade till anklagelserna och avfärdade under rättegången delar av processen som lögner. Domstolen slog dock fast att han bar ansvar för några av de grövsta brott som begicks under kriget i Bosnien.

Han dömdes bland annat för folkmord i Srebrenica, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Under de senaste åren hade hans hälsa försämrats kraftigt. Hans familj och advokater begärde att han skulle få lämna fängelset av humanitära skäl och tillbringa sina sista dagar i Serbien. Begäran avslogs.

Så sent som de senaste dagarna hade frågan åter aktualiserats. Mladics familj uppgav att han befann sig i mycket dåligt skick och knappt längre kunde tala.

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