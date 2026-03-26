Forskare: Det händer när vi viftar med flaggan

Men hur påverkas vi egentligen av det blågula tygstycke vi har för vana att vifta med och hissa upp i diverse stänger?

Den frågan reder Uppsala universitet ut i en experimentstudie som nu presenteras.

I studien fick deltagarna svara på ett antal frågor kring nationell identitet. Alla deltagare fick samma formulär, men i vissa av enkäterna fick deltagarna även se en bild av svenska flaggan innan de svarande.

Stockholmare? Då kan du fortsätta andas. Dagens PS

Gör oss mer eniga

Forskarna ville se om flaggans närvaro påverkade deltagarna i någon riktning. Framför allt var de intresserade av svaret på följande fråga;

”Hur skulle du känna om en familjemedlem gifte sig med en anhängare av de följande partierna?”

De partier som angavs var samtliga åtta i Sveriges riksdag.

”Vi såg att de som fått se en bild på flaggan, blev mindre benägna att vilja hålla social distans till sina politiska motståndare”, berättar Gina Gustavsson, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

ANNONS

”Vår tolkning är att de genom flaggan blev påminda om den här gemensamma svenska identiteten. Och det skedde trots att en stor del av deltagarna senare i studien angav att de inte ens sett flaggan”, tillägger hon.