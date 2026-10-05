Ny hajart hittad utanför Mauritius – kan vara världens minsta

Kan bli världens minsta haj

Det riktigt intressanta är storleken.

Bland kandidaterna till titeln världens minsta haj finns dvärglyshajen, som blir omkring 21 centimeter lång. Det enda hittills kända exemplaret av Etmopterus bulbosus är alltså ungefär lika stort.

Det betyder inte att den nya arten redan kan utses till världens minsta. Forskarna behöver hitta fler exemplar för att kunna avgöra hur stora fullvuxna djur normalt blir.

Men hittar man ytterligare vuxna individer som är mindre än den första honan kan hajvärlden behöva en ny minsta mästare.

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Den märkligt stora nosen är ett av kännetecknen hos den nya hajarten. (Foto: SV Bogorodsky et al.)

Hajen som tänder lampan själv

Storleken är inte det enda som gör hajen speciell.

Etmopterus bulbosus tillhör lyshajarna, en grupp djuphavshajar som har ljusproducerande organ i huden. Bioluminiscensen kan bland annat användas för kamouflage, kommunikation och för att påverka andra djur i mörkret.

Det är en ganska praktisk egenskap när man lever flera hundra meter ner i havet där solen sedan länge har gett upp.

Den nya arten har dessutom fått sitt namn efter sitt tydliga, rundade och nästan lökformade nosparti. Den har en mörkt brun till svart färg och särskilda taggliknande hudstrukturer som hjälper forskarna att skilja den från närbesläktade arter.

Vi vet fortfarande förvånansvärt lite

Upptäckten i naturen är också en påminnelse om hur dålig koll människan fortfarande har på djuphaven.

Forskarna vet ännu nästan ingenting om den nya hajens föda, fortplantning, livslängd eller hur stort område den lever inom. All kunskap bygger hittills på en enda fisk.

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Nere på 500 meters djup finns uppenbarligen fortfarande gott om överraskningar.

Och någonstans utanför Mauritius simmar kanske världens minsta haj omkring och lyser i mörkret, fullständigt ointresserad av att forskarna försöker slå rekord med den.