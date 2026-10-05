En ny hajart har upptäckts på 400–500 meters djup utanför Mauritius. Den är bara 21,5 centimeter lång, har ett närmast komiskt stort nosparti och kan producera sitt eget ljus. Nu misstänker forskarna att den lilla djuphavshajen kan tillhöra världens allra minsta hajarter.
Ny hajart hittad utanför Mauritius – kan vara världens minsta
Ett ganska litet havsmonster
När man hör ordet haj går tankarna lätt till ”Hajen”, Steven Spielberg och människor som plötsligt upptäcker att de kan simma väldigt fort.
Etmopterus bulbosus kräver en annan sorts dramatik.
Den nyupptäckta hajen är bara 21,5 centimeter från den ovanligt stora nosen till stjärtfenans spets. Exemplaret, en hona, fångades med trål på mellan 400 och 500 meters djup utanför Mauritius i Indiska oceanen.
Forskarna har hittills bara undersökt detta enda exemplar, vilket gör att mycket fortfarande är okänt om arten. Men DNA-analyser och flera anatomiska särdrag visar att det handlar om en tidigare obeskriven art.
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Kan bli världens minsta haj
Det riktigt intressanta är storleken.
Bland kandidaterna till titeln världens minsta haj finns dvärglyshajen, som blir omkring 21 centimeter lång. Det enda hittills kända exemplaret av Etmopterus bulbosus är alltså ungefär lika stort.
Det betyder inte att den nya arten redan kan utses till världens minsta. Forskarna behöver hitta fler exemplar för att kunna avgöra hur stora fullvuxna djur normalt blir.
Men hittar man ytterligare vuxna individer som är mindre än den första honan kan hajvärlden behöva en ny minsta mästare.
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Storleken är inte det enda som gör hajen speciell.
Etmopterus bulbosus tillhör lyshajarna, en grupp djuphavshajar som har ljusproducerande organ i huden. Bioluminiscensen kan bland annat användas för kamouflage, kommunikation och för att påverka andra djur i mörkret.
Det är en ganska praktisk egenskap när man lever flera hundra meter ner i havet där solen sedan länge har gett upp.
Den nya arten har dessutom fått sitt namn efter sitt tydliga, rundade och nästan lökformade nosparti. Den har en mörkt brun till svart färg och särskilda taggliknande hudstrukturer som hjälper forskarna att skilja den från närbesläktade arter.
Vi vet fortfarande förvånansvärt lite
Upptäckten i naturen är också en påminnelse om hur dålig koll människan fortfarande har på djuphaven.
Forskarna vet ännu nästan ingenting om den nya hajens föda, fortplantning, livslängd eller hur stort område den lever inom. All kunskap bygger hittills på en enda fisk.
Nere på 500 meters djup finns uppenbarligen fortfarande gott om överraskningar.
Och någonstans utanför Mauritius simmar kanske världens minsta haj omkring och lyser i mörkret, fullständigt ointresserad av att forskarna försöker slå rekord med den.
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