124 skeppsvrak i strategiskt sund

”Av global betydelse”

Skeppsvraken bekräftar hur bukten är ett maritimt nav av global betydelse, menar forskarna.

Medan de flesta av vraken har kopplingar till modern historia, har forskarna även hittat ”några mycket intressanta osynliga skeppsvrak”, berättar huvudforskaren Felipe Cerezo Andreo, docent i undervattensarkeologi i spanska Cádiz hos CNN.

Det äldsta fyndet är ett vrak från 400-talet före vår tideräkning, säger Andreo och tillägger att fartyget ska ha fraktat fisksås som producerats i sydspanska Cádiz, och förmodligen transporterat lasten genom Medelhavet.

De ”mest intressanta” från modern tid ä vraken relaterade till Napoleonkrigen, som utkämpades mellan Frankrike och skiftande europeiska allierade i början av 1800-talet, enligt Andreo.

Forskarna identifierade även vrak från så sent som början av andra världskriget.

”Nödvändig passage”

Gibraltarsundet, ”liksom Hormuzsundet nu, är ett smalt pass som är en nödvändig passage för många fartyg”, säger Andreo.

”Alla fartyg som vill gå från Medelhavet till Atlanten måste passera Gibraltarsundet, och förmodligen måste de flesta av dem ankra och vänta på bättre väderförhållanden i Algecirasbukten”, tillägger han.

En klassisk bild av Gibraltar-klippan. Sundet mellan Afrika och Europa är en trång passage som är av central betydelse för världens sjöfart. (Foto: Laura Leon/AP-TT)

Vill forska vidare

Forskarna hade inte arkeologisk dokumentation av de flesta vraken före projektet. Före 2019 var endast fyra arkeologiska undervattensplatser kända, enligt forskarna.

”För oss är det viktigt att registrera dem, dokumentera det virtuella och tekniskt för att skydda dem”, juridiskt eller fysiskt, sade Andreo.

Teamet har hittills bara tittat på ett ”mycket grunt djup” på cirka 10 meter, men Algecirasbukten är cirka 400 meter djup, säger forskaren som tror att det finns arkeologiska lämningar djupt inne i viken som går tillbaka till förhistorisk tid.

