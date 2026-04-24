Sundet har en historia av sjöfart och konflikter. Nu har forskare hittat och identifierat 151 undervattensplatser med 124 skeppsvrak.
124 skeppsvrak i strategiskt sund
Det är ett relativt litet havsområde mellan Europa och Afrika det handlar om, men ett område fyllt av historia, konstaterar arkeologer.
Liksom nu aktuella Hormuzsundet har Gibraltarsundet – strategiskt beläget mellan Europas sydligaste spets och Afrikas nordvästra – en lång historia av såväl sjöfart som konflikter.
Många spår och bevis på det ligger öster om sundet, i Algecirasbukten som även är känd som Gibraltarbukten, i dag en hållplats för transatlantisk sjöfart och då främst frakt av olja.
124 skeppsvrak – mycket kvar att undersöka
Spanska arkeologer säger att de identifierat 151 arkeologiska undervattensplatser av intresse och däribland 124 skeppsvrak.
Det är resultat av en arkeologisk undersökning 2020-2023 av den 29 kvadratkilometer stora bukten, skriver CNN.
De aktuella skeppsvraken är från en rad epoker och civilisationer, från den antika puniska/karthaginska civilisationen och den romerska, via medeltida till den moderna eran.
”Av global betydelse”
Skeppsvraken bekräftar hur bukten är ett maritimt nav av global betydelse, menar forskarna.
Medan de flesta av vraken har kopplingar till modern historia, har forskarna även hittat ”några mycket intressanta osynliga skeppsvrak”, berättar huvudforskaren Felipe Cerezo Andreo, docent i undervattensarkeologi i spanska Cádiz hos CNN.
Det äldsta fyndet är ett vrak från 400-talet före vår tideräkning, säger Andreo och tillägger att fartyget ska ha fraktat fisksås som producerats i sydspanska Cádiz, och förmodligen transporterat lasten genom Medelhavet.
De ”mest intressanta” från modern tid ä vraken relaterade till Napoleonkrigen, som utkämpades mellan Frankrike och skiftande europeiska allierade i början av 1800-talet, enligt Andreo.
Forskarna identifierade även vrak från så sent som början av andra världskriget.
”Nödvändig passage”
Gibraltarsundet, ”liksom Hormuzsundet nu, är ett smalt pass som är en nödvändig passage för många fartyg”, säger Andreo.
”Alla fartyg som vill gå från Medelhavet till Atlanten måste passera Gibraltarsundet, och förmodligen måste de flesta av dem ankra och vänta på bättre väderförhållanden i Algecirasbukten”, tillägger han.
Vill forska vidare
Forskarna hade inte arkeologisk dokumentation av de flesta vraken före projektet. Före 2019 var endast fyra arkeologiska undervattensplatser kända, enligt forskarna.
”För oss är det viktigt att registrera dem, dokumentera det virtuella och tekniskt för att skydda dem”, juridiskt eller fysiskt, sade Andreo.
Teamet har hittills bara tittat på ett ”mycket grunt djup” på cirka 10 meter, men Algecirasbukten är cirka 400 meter djup, säger forskaren som tror att det finns arkeologiska lämningar djupt inne i viken som går tillbaka till förhistorisk tid.