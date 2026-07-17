Klart nu: Åtta länder i nordlig Nato-styrka

”Mycket välkommet”

Frankrikes besked kom i samband med Nato-toppmötet i Ankare och hos svenska Försvarsmakten anser man att det franska deltagandet tillför mycket.

”Ett fransktbidrag till FLF Finland är mycket välkommet. Det visar på ett starkt europeiskt samarbete, att vi tar ansvar för vår gemensamma säkerhet och att vi inte står ensamma i försvaret av norra Europa”, säger generalmajor Johan Pekkari, chef för Försvarsstabens strategienhet.

Att Frankrike avser bidra till den multinationella styrkan innebär att FLF Finland tillförs väpnad trupp och förmågor från ytterligare en allierad.

FLF Finland är en del av Natos markförsvar och är en av nio multinationella styrkor som ska stärka Natos gränser samt alliansens avskräckning och försvar.