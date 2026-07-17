Frankrike ansluter och därmed bidrar åtta Nato-länder till styrkan FLF Finland, med bas i svenska Boden och finska Rovaniemi.
Klart nu: Åtta länder i nordlig Nato-styrka
Frankrike tänker delta i Natos multinationella styrka FLF Finland, vilken utgår från Boden i Sverige och Rovaniemi i Finland.
Styrkan anses utgöra ett viktigt bidrag till alliansens avskräckning och försvar vid Natos norra flank.
”Mycket välkommet”
Frankrikes besked kom i samband med Nato-toppmötet i Ankare och hos svenska Försvarsmakten anser man att det franska deltagandet tillför mycket.
”Ett fransktbidrag till FLF Finland är mycket välkommet. Det visar på ett starkt europeiskt samarbete, att vi tar ansvar för vår gemensamma säkerhet och att vi inte står ensamma i försvaret av norra Europa”, säger generalmajor Johan Pekkari, chef för Försvarsstabens strategienhet.
Att Frankrike avser bidra till den multinationella styrkan innebär att FLF Finland tillförs väpnad trupp och förmågor från ytterligare en allierad.
FLF Finland är en del av Natos markförsvar och är en av nio multinationella styrkor som ska stärka Natos gränser samt alliansens avskräckning och försvar.
Utgår från Boden
Den multinationella styrkans stab är förlagd i Rovaniemi, Finland, medan det svenska styrkebidraget till FLF Finland består av en bataljonsstridsgrupp som är grupperad i Boden.
Det svenska förbandet, som står under Nato-befäl sedan den 6 juni – Sveriges nationaldag – ska snabbt kunna förflytta sig till och förstärka i norra Finland.
I den fortsatta utvecklingen av den multinationella styrkan har även Danmark, Island, Italien, Norge och Storbritannien sagt sig vilja bidra till FLF Finland, meddelar Försvarsmakten.
Sveriges man hos Nato och EU
Sverige har även fått en ny svensk militär representant centralt hos Nato och EU. Det är tidigare arméchefen Johnny Lindfors som får det jobbet.
I samband med utnämningen har han befordrats till generallöjtnant.
”Jag ser fram emot att representera Sverige och överbefälhavaren i två viktiga organisationer i gränssnittet mellan den politiska ledningen och Försvarsmakten. Min erfarenhet från rollen som arméchef samt tidigare roller i högkvarteret och försvarsberedningen gör att jag känner mig väl förberedd”, kommenterar Lindfors.