Säkraste städerna 2027 – Europa i topp

Zürich säkrast av dem alla

Zürich i Schweiz rankas som säkrast i Europa och hamnar på andra plats i världen efter kanadensiska Montreal.

”Med ren och säker kollektivtrafik är Zürich lika säkert som en schweizisk bank”, uppger Berkshire Hathaway Travel Protection i sin rapport.

På tredje plats i världen kommer Amsterdam, och även Island är en säker plats enligt amerikaner – som rankar Reykjavik på femte plats efter Tokyo.

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Vacker natur visst, men Reykjavik är även säkert anser många som reser till ön. (Foto: Unsplash)

Hur ser det då ut för Sverige?

Svenska städer är inte med överhuvudtaget denna gång, men det är däremot både Oslo och Köpenhamn.

Oslo besegrar Köpenhamn

Bland de nordiska städerna är Oslo den stora vinnaren.

Norges huvudstad klättrar från plats 17 till sjätte plats i världen. Staden får bland annat höga betyg för sjukvård och trygghet för kvinnliga resenärer.

Köpenhamn går däremot åt motsatt håll. Den danska huvudstaden faller från andra till tolfte plats.

Trots nedgången får Köpenhamn högst betyg bland de tillfrågade hbtqi-resenärerna.

Säkerhet har blivit en allt viktigare del av våra resor, där vi inte vill riskera att bli av med värdesakerna på ett kafé i någon storstad, där städer som Barcelona länge har varit ökänd för bland annat ficktjuvars framfart.

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Paris inte så säkert längre

Barcelona hamnar på trettonde plats för 2027, vilket därmed visar sig vara en stad som inger mer säkerhet än Paris – som ligger två placeringar efter.

Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland ligger bra till om man jämför med andra regioner i världen som inte anses lika säkra i resenärers ögon.

”Resenärer rör sig i ett alltmer komplicerat landskap, där global osäkerhet, högre priser och andra faktorer påverkar hur och vart de reser”, säger Carol Mueller, marknadschef på Berkshire Hathaway Travel Protection.

Hon tillägger:

”När världen känns mindre förutsägbar fortsätter resenärer att söka sig till resmål de känner till och litar på.”

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