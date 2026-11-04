Hit ska du resa 2027 om du vill känna dig säker under din semester. Många europeiska städer finns i topp men Sverige är inte med på listan.
Säkraste städerna 2027 – Europa i topp
Nästa sommar vill svenskarna resa till Montenegro, och även nya grekiska öar lockar när vi väljer de populäraste resmålen för 2027.
När vi värderar säkerhet har Singapore samtidigt hamnat högt tidigare.
Europa är en säker kontinent
I en ny undersökning vill vi dock resa inom Europa för att känna oss säkra under 2027.
Undersökning kommer från försäkringsbolaget Berkshire Hathaway Travel Protection, som presenteras av Euronews.
Det är amerikaner, nästan 3 000, som fick bedöma säkerheten i städer de själva hade besökt, bland annat utifrån brottslighet, transporter och trygghet för olika grupper.
Sammanlagt fanns det med 38 destinationer på listan och många i topp ligger i Europa.
Zürich säkrast av dem alla
Zürich i Schweiz rankas som säkrast i Europa och hamnar på andra plats i världen efter kanadensiska Montreal.
”Med ren och säker kollektivtrafik är Zürich lika säkert som en schweizisk bank”, uppger Berkshire Hathaway Travel Protection i sin rapport.
På tredje plats i världen kommer Amsterdam, och även Island är en säker plats enligt amerikaner – som rankar Reykjavik på femte plats efter Tokyo.
Hur ser det då ut för Sverige?
Svenska städer är inte med överhuvudtaget denna gång, men det är däremot både Oslo och Köpenhamn.
Oslo besegrar Köpenhamn
Bland de nordiska städerna är Oslo den stora vinnaren.
Norges huvudstad klättrar från plats 17 till sjätte plats i världen. Staden får bland annat höga betyg för sjukvård och trygghet för kvinnliga resenärer.
Köpenhamn går däremot åt motsatt håll. Den danska huvudstaden faller från andra till tolfte plats.
Trots nedgången får Köpenhamn högst betyg bland de tillfrågade hbtqi-resenärerna.
Säkerhet har blivit en allt viktigare del av våra resor, där vi inte vill riskera att bli av med värdesakerna på ett kafé i någon storstad, där städer som Barcelona länge har varit ökänd för bland annat ficktjuvars framfart.
Paris inte så säkert längre
Barcelona hamnar på trettonde plats för 2027, vilket därmed visar sig vara en stad som inger mer säkerhet än Paris – som ligger två placeringar efter.
Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland ligger bra till om man jämför med andra regioner i världen som inte anses lika säkra i resenärers ögon.
”Resenärer rör sig i ett alltmer komplicerat landskap, där global osäkerhet, högre priser och andra faktorer påverkar hur och vart de reser”, säger Carol Mueller, marknadschef på Berkshire Hathaway Travel Protection.
Hon tillägger:
”När världen känns mindre förutsägbar fortsätter resenärer att söka sig till resmål de känner till och litar på.”
Läs även:
Populära turistattraktioner försvinner i Norge när temperaturen stiger. Dagens PS
Ebolautbrottet: Nytt krav för resor till USA – annars stoppas du på flygplatsen. Dagens PS