Nu kan webbplatser äntligen stänga dörren för AI-bolagen. En gemensam signal gör det möjligt att stoppa den massiva insamlingen på nätet.
Jättarna vänder: Nu tvingas AI-bolagen sluta stjäla din data
Den gränslösa jakten på digitalt innehåll har nått en vändpunkt, skriver TechRadar. Under flera år har utvecklarna av artificiell intelligens dammsugit nätets alla vrår för att träna upp sina system.
Kreatörer och sajtägare har sett sina livsverk kopieras utan tillstånd. Nu går OpenAI, Google, Microsoft och Anthropic samman och lanserar en gemensam lösning för att låta ägare säga ifrån.
Genombrottet bygger på en gemensam signal som läggs in i den klassiska robots.txt-filen. Den enkla textfilen styr hur besökande robotar får röra sig på en server.
Genom ett par enkla rader kan administratörer nu spärra AI-skrapare från att använda texter till modellträning, antingen helt eller för utvalda delar av sajten.
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Kampen mot hungriga robotar
För många publicister handlar detta om ren överlevnad. Värdefulla svar och unika artiklar har lyfts rakt av och serverats i färdiga chattverktyg, vilket tömt originalkällorna på besökare.
Att lägga in instruktioner i en textfil ger ett visst skydd, men det har en svag länk. Metoden bygger helt på att bolagen bakom skrapverktygen faktiskt väljer att lyda reglerna.
Företag som struntar i god ton på nätet kan fortsätta att tråla information i det dolda, vilket gör att kampen om upphovsrätten fortsätter på fler fronter.
Fler murar runt innehållet
När enkla instruktioner inte räcker tvingas webbägare att ta till hårdare metoder. Allt fler plattformar väljer att låsa in sitt material bakom inloggningskrav, en väg som Reddit tidigare har testat.
Det stoppar maskinerna effektivt men slår hårt mot vanliga användare som snabbt vänder i dörren.
Andra väljer att strypa trafiken från misstänkta IP-adresser eller sätta upp bildgåtor. Men tekniken är ett tveegat svärd. Avancerade skrapare byter adresser på löpande band, och den senaste generationens AI har redan lärt sig att lösa gåtorna snabbare än en människa.
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