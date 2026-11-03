Jättarna vänder: Nu tvingas AI-bolagen sluta stjäla din data

Kreatörer och sajtägare har sett sina livsverk kopieras utan tillstånd. Nu går OpenAI, Google, Microsoft och Anthropic samman och lanserar en gemensam lösning för att låta ägare säga ifrån.

Genombrottet bygger på en gemensam signal som läggs in i den klassiska robots.txt-filen. Den enkla textfilen styr hur besökande robotar får röra sig på en server.

Genom ett par enkla rader kan administratörer nu spärra AI-skrapare från att använda texter till modellträning, antingen helt eller för utvalda delar av sajten.

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Kampen mot hungriga robotar

För många publicister handlar detta om ren överlevnad. Värdefulla svar och unika artiklar har lyfts rakt av och serverats i färdiga chattverktyg, vilket tömt originalkällorna på besökare.

Att lägga in instruktioner i en textfil ger ett visst skydd, men det har en svag länk. Metoden bygger helt på att bolagen bakom skrapverktygen faktiskt väljer att lyda reglerna.

Företag som struntar i god ton på nätet kan fortsätta att tråla information i det dolda, vilket gör att kampen om upphovsrätten fortsätter på fler fronter.