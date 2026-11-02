Fiaskot i rymden: Nu kraschar NASA:s teleskop mot jorden

Räddningssatelliten LINK sköts upp i juli 2026 med tre mekaniska robotarmar. Uppdraget var att docka med Swift och lyfta teleskopet till en säkrare bana.

Kort efter starten havererade dock styrsystemet på räddaren. Två av tre reaktionshjul slutade fungera på grund av ett elfel. LINK började snurra okontrollerat i rymden. Ingenjörerna lyckades inte genomföra dockningen.

Den 25 september återinträdde räddningssatelliten själv i atmosfären och brann upp.

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Krasch väntas inom några dagar

Swift kretsar nu ensam kvar på allt lägre höjd. Satelliten väger runt 1,5 ton och saknar egen motor för att höja banan. Den ökade solaktiviteten har expanderat jordens övre atmosfär, vilket har bromsat in farkosten i allt snabbare takt.

Den 20 oktober stängde rymdstyrelsen av all vetenskaplig verksamhet. Teleskopet låg då på en kritisk höjd av endast 275 kilometer.

Enligt beräkningar från Aerospace Corporation väntas teleskopet återinträda i atmosfären runt den 4 november. Amerikanska US Space Force räknar med att nedslaget kan ske något senare, omkring den 6 november.

Det mesta av teleskopet kommer att brinna upp vid den extrema värmeutvecklingen. Vissa tunga delar av volfram och spegelkomponenter kan dock nå marken. Forskare bedömer att risken för skador på land är låg då ett nedslag i havet är mest sannolikt.

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