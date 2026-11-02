Ett robotuppdrag för 300 miljoner kronor misslyckades helt. Nu störtar NASA:s berömda rymdteleskop Swift mot jorden efter nära 22 år i rymden.
Fiaskot i rymden: Nu kraschar NASA:s teleskop mot jorden
NASA:s rymdteleskop Swift faller okontrollerat mot jorden, enligt tekniksajten ingenieur.de. Teleskopet har under mer än två decennier levererat ovärderlig data om universum. Nu är farkostens dagar räknade efter att ett avancerat försök att rädda satelliten slutade i ett totalt haveri.
Räddningssatelliten LINK sköts upp i juli 2026 med tre mekaniska robotarmar. Uppdraget var att docka med Swift och lyfta teleskopet till en säkrare bana.
Kort efter starten havererade dock styrsystemet på räddaren. Två av tre reaktionshjul slutade fungera på grund av ett elfel. LINK började snurra okontrollerat i rymden. Ingenjörerna lyckades inte genomföra dockningen.
Den 25 september återinträdde räddningssatelliten själv i atmosfären och brann upp.
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Krasch väntas inom några dagar
Swift kretsar nu ensam kvar på allt lägre höjd. Satelliten väger runt 1,5 ton och saknar egen motor för att höja banan. Den ökade solaktiviteten har expanderat jordens övre atmosfär, vilket har bromsat in farkosten i allt snabbare takt.
Den 20 oktober stängde rymdstyrelsen av all vetenskaplig verksamhet. Teleskopet låg då på en kritisk höjd av endast 275 kilometer.
Enligt beräkningar från Aerospace Corporation väntas teleskopet återinträda i atmosfären runt den 4 november. Amerikanska US Space Force räknar med att nedslaget kan ske något senare, omkring den 6 november.
Det mesta av teleskopet kommer att brinna upp vid den extrema värmeutvecklingen. Vissa tunga delar av volfram och spegelkomponenter kan dock nå marken. Forskare bedömer att risken för skador på land är låg då ett nedslag i havet är mest sannolikt.
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Slutet för en framgångsrik era
Konstruktionen sköts upp den 20 november 2004 och var ursprungligen planerad att fungera i bara två år. Trots det varade uppdraget i nästan 22 år. Swift upptäckte över 2 000 kraftiga gammablixtar och undersökte fler än 1 400 supernovor under sin livstid.
Forskare världen över har använt arkivdatan till runt 7 000 vetenskapliga artiklar. Teleskopets snabbhet att vrida sig mot kosmiska explosioner saknar i dagsläget motstycke. Nu förbereder sig rymdvärlden på att ta emot de sista resterna av det historiska observatoriet.
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