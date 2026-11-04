Mellanårsvalet: "Slutet på en politisk era" – väljarna vill se förändring

Början på slutet för Trump

The Guardian uppger att valet kan markera början på slutet för Trumps politiska dominans. Tidningen varnar samtidigt för att Trumps politiska rörelse inte nödvändigtvis försvinner med presidenten eftersom hans efterträdare kan fortsätta driva samma politik.

”Alla tecken tyder på att mellanårsvalet sannolikt markerar slutet på en politisk era”, skriver Nesrine Malik, kolumnist på The Guardian.

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Michael Steele, tidigare ordförande för Republikanernas nationella partiorganisation, säger vidare att Trump har försvårat situationen för republikanska kandidater genom att sätta sig själv i centrum för valrörelsen.

”Trump gjorde valet till en folkomröstning om sig själv.”

Större inflytande för Demokraterna

När valresultatet ser allt blåare ut i takt med att rösterna räknas ser det ut som att Demokraterna får mer inflytande, även om det fortfarande är oklart vilket parti som kommer att kontrollera senaten respektive representanthuset.

”Trump är i praktiken redan en president med begränsad makt”, säger Michael Steele vidare.

Om Demokraterna får mer makt i kongressen kommer de kunna blockera lagförslag och inleda granskningar av administrationen, enligt BBC.

Carrie Dann, chefredaktör på Cook Political Report, kommenterar Republikanernas stora kampanjutgifter i Kansas.

”När de börjar lägga riktigt stora pengar på politisk reklam i en delstat där de borde vinna, då vet man att de tror att de ligger illa till”, säger hon till BBC.

Dieselpriset i fokus

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Att ekonomin är i fokus råder det ingen tvekan om där många amerikaner är upprörda som ett resultat av det höga dieselpriset och andra höjningar som beror på kriget i Mellanöstern. Trump som lovade att inte starta några krig gjorde det motsatta och det glömmer inte väljarna.

Trump tappar stöd hos sina egna väljare, där stödet bland republikaner hade sjunkit från 88 procent i februari 2025 till 74 procent i oktober 2026. Samtidigt godkände enbart 23 procent av väljarna hans hantering av inflationen.

Väljarna vill ha förändring, som leder till mer pengar i plånboken.

”Vad som helst är bättre än det vi har nu”, säger Nicole Williams, en frisörsalongsägare i Michigan, till BBC.

De flesta resultaten från USA:s mellanårsval bör vara klara under onsdagen.

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