Financial Times: Putin, Trump och Xi planerar möte
Ett första möte mellan Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin kan ske inom kort, rapporterar Financial Times.
Amerikanska, kinesiska och ryska tjänstemän uppges föra diskussioner för att få ett toppmöte till stånd under Apecmötet i kinesiska Shenzhen om två veckor.
Det pågår arbete för att organisera ett sådant möte, säger det ryska makthögkvarteret Kremls talesperson Dmitrij Peskov till Financial Times.
Kinas utrikesdepartement vill dock inte bekräfta ett möte mellan de tre presidenterna. Vita huset i Washington har ännu inte svarat på tidningens frågor, men Trump har tidigare bekräftat att han kommer att träffa Xi i Shenzhen.
Mötet inom Stillahavssamarbetet Apec hålls den 18–19 november. Dessförinnan väntas Trump besöka Filippinerna.