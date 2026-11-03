Financial Times: Putin, Trump och Xi planerar möte

Amerikanska, kinesiska och ryska tjänstemän uppges föra diskussioner för att få ett toppmöte till stånd under Apecmötet i kinesiska Shenzhen om två veckor.

Ett första möte mellan Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin kan ske inom kort, rapporterar Financial Times.

Amerikanska, kinesiska och ryska tjänstemän uppges föra diskussioner för att få ett toppmöte till stånd under Apecmötet i kinesiska Shenzhen om två veckor.