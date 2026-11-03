Ett nytt körkort ska kunna göra det möjligt för ungdomar att köra vanliga personbilar i 45 km/h. För den som köper A-traktor för dyra pengar kan det nya regelverket bli ekonomiskt dräpande.
Nya körkortsregler – så tycks det från A-traktorförarna
A-traktorn har länge varit ett populärt transportmedel bland svenska ungdomar. I slutet av 2025 fanns det drygt 65 000 registrerade A-traktorer på svenska vägar, men nu föreslås ett nytt alternativ för den motorburna ungdomen.
I en statlig utredning presenteras körkortsbehörigheten B1, som ska ge unga möjlighet att köra begränsade personbilar.
45 km/h från 15 år
Till skillnad från dagens A-traktorer, som får framföras i högst 30 km/h, ska de nya bilarna kunna köra i 45 km/h.
Fordonen får väga maximalt 2,5 ton och ska ha plats för två personer, inklusive föraren. De ska också vara tekniskt begränsade till den nya hastighetsgränsen, skriver Vi Bilägare.
B1-körkortet föreslås kunna tas från att man fyllt 15 – men det skulle kräva ett godkännande från EU-kommissionen.
För att få behörigheten måste föraren, enligt förslaget, genomgå riskutbildning och klara både kunskapsprov och körprov. Sammantaget skulle den nya utbildningen bli betydligt mer omfattande än för dagens AM-körkort.
Förslaget innebär även att de nya fordonen beskattas och besiktas enligt reglerna för vanliga personbilar, vilket skulle kunna göra dem dyrare att äga än dagens A-traktorer.
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Något definitivt beslut finns ännu inte. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 26 november 2029, men redan nu går åsikterna isär om de eventuella regeländringarna.
”Ren idioti”
I en av Sveriges stora Facebook-grupper för A-traktorer samlas tyckare från samtliga håll för att diskutera förslagen. Många är positivt inställda men en person menar att det är ”rent idioti att sätta 15åringar bakom ratten i trafiken”.
Kommentaren bemöts med faktumet att mopedbilar redan idag existerar på svenska vägar, vilka redan nu får köras av 15-åringar i max 45 km/h.
En annan person funderar över hur svårt det kan bli att ta B1-körkortet, och oroar sig över tanken att behöva genomföra två större körkortsutbildningar på kort tid – B1 och eventuellt vanligt B-körkort några år senare.
Många är dock som sagt positiva, 16-åriga A-traktorföraren Moa Månsson intervjuas av Sveriges Radio och tror att högre hastighet gör att färre kommer att köra om, vilket hon menar kan vara läskigt.
”Man kanske blir mer tryggare i trafiken”, säger hon
Oroar sig för värdeminskning på A-traktorer
Flera undrar även hur det nya eventuella regelverket kan komma att påverka A-traktorernas framtid. Hur prisbilden skulle kunna utvecklas är ett stort frågetecken.
”Hur kommer värdet bestå för en a-traktor efter juli 2027 tro?”, undrar en person. En som svarar menar att man troligtvis kan vara lugn i alla fall fram till 2029, då de nya reglerna som tidigast skulle kunna träda i kraft.
Redan 2025 spåddes priset, när regelförslaget var i sin linda, sjunka på A-traktorerna enligt Sveriges Radio. Men en viss marknad menar man fortfarande borde finnas kvar även om B1-behörigheten blir verklighet.
”Vad som än händer kommer du inte stå med något osäljbart”, konstaterar en person i kommentarsfältet på Facebook där regelförslaget sammanfattas. Han utgår då från att A-traktorer ska kunna registreras om för att få köras med B1-behörighet, vilket inte nödvändigtvis kommer att vara ett helt enkelt ingrepp, enligt Carups analys.