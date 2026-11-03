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Motor

Nya körkortsregler – så tycks det från A-traktorförarna

En grå Volkswagen med LGF-skylt.
Nya regler skulle innebära att ungdomar får köra snabbare på svenska vägar. Hur framtiden då skulle bli för A-traktorerna återstår att se. Bild: Johan Nilsson / TT

Ett nytt körkort ska kunna göra det möjligt för ungdomar att köra vanliga personbilar i 45 km/h. För den som köper A-traktor för dyra pengar kan det nya regelverket bli ekonomiskt dräpande.

A-traktorn har länge varit ett populärt transportmedel bland svenska ungdomar. I slutet av 2025 fanns det drygt 65 000 registrerade A-traktorer på svenska vägar, men nu föreslås ett nytt alternativ för den motorburna ungdomen.

I en statlig utredning presenteras körkortsbehörigheten B1, som ska ge unga möjlighet att köra begränsade personbilar.

45 km/h från 15 år

Till skillnad från dagens A-traktorer, som får framföras i högst 30 km/h, ska de nya bilarna kunna köra i 45 km/h.

Fordonen får väga maximalt 2,5 ton och ska ha plats för två personer, inklusive föraren. De ska också vara tekniskt begränsade till den nya hastighetsgränsen, skriver Vi Bilägare.

B1-körkortet föreslås kunna tas från att man fyllt 15 – men det skulle kräva ett godkännande från EU-kommissionen.

För att få behörigheten måste föraren, enligt förslaget, genomgå riskutbildning och klara både kunskapsprov och körprov. Sammantaget skulle den nya utbildningen bli betydligt mer omfattande än för dagens AM-körkort.

Förslaget innebär även att de nya fordonen beskattas och besiktas enligt reglerna för vanliga personbilar, vilket skulle kunna göra dem dyrare att äga än dagens A-traktorer.

Läs även: Förslaget: Mer fordonsskatt – så dyrt kan det bli

Något definitivt beslut finns ännu inte. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 26 november 2029, men redan nu går åsikterna isär om de eventuella regeländringarna.

”Ren idioti”

I en av Sveriges stora Facebook-grupper för A-traktorer samlas tyckare från samtliga håll för att diskutera förslagen. Många är positivt inställda men en person menar att det är ”rent idioti att sätta 15åringar bakom ratten i trafiken”.

Kommentaren bemöts med faktumet att mopedbilar redan idag existerar på svenska vägar, vilka redan nu får köras av 15-åringar i max 45 km/h.

En annan person funderar över hur svårt det kan bli att ta B1-körkortet, och oroar sig över tanken att behöva genomföra två större körkortsutbildningar på kort tid – B1 och eventuellt vanligt B-körkort några år senare.

Många är dock som sagt positiva, 16-åriga A-traktorföraren Moa Månsson intervjuas av Sveriges Radio och tror att högre hastighet gör att färre kommer att köra om, vilket hon menar kan vara läskigt.

”Man kanske blir mer tryggare i trafiken”, säger hon

Oroar sig för värdeminskning på A-traktorer

Flera undrar även hur det nya eventuella regelverket kan komma att påverka A-traktorernas framtid. Hur prisbilden skulle kunna utvecklas är ett stort frågetecken.

”Hur kommer värdet bestå för en a-traktor efter juli 2027 tro?”, undrar en person. En som svarar menar att man troligtvis kan vara lugn i alla fall fram till 2029, då de nya reglerna som tidigast skulle kunna träda i kraft.

Redan 2025 spåddes priset, när regelförslaget var i sin linda, sjunka på A-traktorerna enligt Sveriges Radio. Men en viss marknad menar man fortfarande borde finnas kvar även om B1-behörigheten blir verklighet.

”Vad som än händer kommer du inte stå med något osäljbart”, konstaterar en person i kommentarsfältet på Facebook där regelförslaget sammanfattas. Han utgår då från att A-traktorer ska kunna registreras om för att få köras med B1-behörighet, vilket inte nödvändigtvis kommer att vara ett helt enkelt ingrepp, enligt Carups analys.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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