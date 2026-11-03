Nya körkortsregler – så tycks det från A-traktorförarna

I en statlig utredning presenteras körkortsbehörigheten B1, som ska ge unga möjlighet att köra begränsade personbilar.

45 km/h från 15 år

Till skillnad från dagens A-traktorer, som får framföras i högst 30 km/h, ska de nya bilarna kunna köra i 45 km/h.

Fordonen får väga maximalt 2,5 ton och ska ha plats för två personer, inklusive föraren. De ska också vara tekniskt begränsade till den nya hastighetsgränsen, skriver Vi Bilägare.

B1-körkortet föreslås kunna tas från att man fyllt 15 – men det skulle kräva ett godkännande från EU-kommissionen.

För att få behörigheten måste föraren, enligt förslaget, genomgå riskutbildning och klara både kunskapsprov och körprov. Sammantaget skulle den nya utbildningen bli betydligt mer omfattande än för dagens AM-körkort.

Förslaget innebär även att de nya fordonen beskattas och besiktas enligt reglerna för vanliga personbilar, vilket skulle kunna göra dem dyrare att äga än dagens A-traktorer.

Läs även: Förslaget: Mer fordonsskatt – så dyrt kan det bli

Något definitivt beslut finns ännu inte. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 26 november 2029, men redan nu går åsikterna isär om de eventuella regeländringarna.