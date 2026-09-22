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Världen

Lastbilschaufför försökte betala drogskuld – med kyckling för miljoner

Kyckling
Tjuvarnas byte var fryst kyckling för miljoner. Arkivbild. (Foto: Bertil Ericson/SCANPIX/TT)

Stölder från lastbilar ökar, mat och dryck ökar mest. Ett bisarrt fall med kyckling som skulle bytas mot en drogskuld får uppmärksamhet i USA.

Amerikansk media som Complex, Yahoo Finance och Freightwaves rapporterar om en rad bisarra gripanden, som började med Javunte Johnson, 33 i Memphis, Tennessee, USA.

Han var misstänkt för väpnat rån och greps bakom ett hotell.

Under gripandet upptäckte polisen 12 andra personer, som var i färd med att packa ur lådor från en lastbil. När de såg polisen försökte de sticka därifrån, men fångades in.

Dömda fångar hade vapen

En av de åtalade var lastbilens chaufför Robert Wilson, 56. Han erkände för polisen att han ”bytte bort sin last för att betala av en drogskuld”.

Sändningen utgick från Morton, Mississippi, och skulle ha nått Swedesboro, New Jersey. Lasten var kyckling från Koch Foods. Marshals Service värderade kycklingen till 250 000 dollar. MPD rapporterade däremot att de återfått stulet gods till ett värde av cirka 110 000 dollar, motsvarande 1,08 miljoner kronor, enligt Freightwaves.

De tidigare dömda fångarna Quantrivious Shavers, 25, och Jessie Moore, 37, åtalades för olaga vapeninnehav. Samuel Jackson, 38 åtalades för innehav av kokain med syfte att sälja. Samtliga 12 misstänkta åtalades för stöld, några av dem för narkotikainnehav och en del av dem för att ha försökt rymma från polisen till fots eller i fordon.

Hos de misstänkta hittade polisen tre pistoler, kokain och fentanyl. Och många lådor fryst kyckling.

Dom har ännu inte fallit, och de misstänkta är oskyldiga tills motsatsen bevisas.

Liknar legokupp

Yahoo Finance skriver att mat och dryck är den kategori stölder som ökat allra mest i USA och Kanada, upp med 47 procent sedan 2024, med kött och skaldjur i topp.

Sajten påminner också om fler bisarra kupper mot oväntade varor, som en lastbil Lego i Kalifornien värt över en miljon dollar i våras. Legostölder har vi haft även i Sverige, som ett liknande fall i Jönköping i fjol.

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Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

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