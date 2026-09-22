I Belgien slapp en politiker sitt fortkörningsstraff på grund av en teknikalitet kopplad till den immunitet som landets riksdagsledamöter har. Här kikar vi också på vad som gäller för svenska politiker – och kungen.
Fortkörande politiker slapp straff på grund av immunitet – missnöjd
Den belgiske parlamentsledamoten Alain Yzermans har varit inblandad i 112 trafikförseelser under de senaste åtta åren. De flesta handlar om fortkörning. Siffran i sig är uppseendeväckande men en specifik händelse har fått landet, och han själv, att rasa.
I oktober 2024 fotograferades hans bil av en fartkamera i Genk. Hastigheten var 97 km/h på en 50-väg och Yzermans dömdes först till cirka 6000 kronor i böter, 21 dagars körförbud och krav på att göra om teoriprovet, enligt franskspråkig media.
Sedan uppdagades ett problem. Yzermans är parlamentsledamot och omfattas därför av den parlamentariska immunitet som gäller i Belgien. Åklagaren hade inte begärt att immuniteten skulle hävas innan åtalet väcktes.
En överklagandeinstans kom därför fram till att processen inte kunde fortsätta. Åklagarmyndigheten har medgett att det rörde sig om ett administrativt misstag – men resultatet blev detsamma: Fortköraren slapp sitt straff.
Ett skydd mot rättsliga ingripanden
Den belgiska parlamentariska immuniteten är tänkt att skydda parlamentets ledamöter från att utsättas för rättsliga ingripanden som påverkar deras uppdrag.
Landets grundlag innehåller därför regler för när en parlamentsledamot kan åtalas eller frihetsberövas. För brott som inte sker på bar gärning krävs i vissa situationer att parlamentet först häver ledamotens immunitet.
Domstolen ansåg, i Yzermans fall, inte att hans parlamentariska uppdrag gjorde fortkörningen tillåten. Problemet var att åtalet hade hanterats utan att immuniteten först hade hävts.
Politikern själv kritiserar domen på sin Facebooksida och skriver:
”Att det blev så här känns väldigt fel. Även för mig. Alla är lika inför lagen, det är min fasta övertygelse.”
Samtidigt väljer han att inte överklaga utfallet, istället ska han gå på en frivillig kurs.
”Jag kommer att ta mitt ansvar. Det här kommer inte att hända igen. Jag kommer också frivilligt att gå en kurs i trafiksäkerhet, för att visa att jag verkligen menar det.”
Så fungerar det i Sverige
Även Sverige har riksdagsledamöter viss immunitet, men den svenska modellen är mer begränsad.
En riksdagsledamot får inte åtalas för yttranden eller gärningar som gjorts under utövandet av riksdagsuppdraget utan att riksdagen godkänner det. Ett sådant beslut kräver stöd från minst fem sjättedelar av de röstande.
Skyddet gäller alltså sådant som är kopplat till själva riksdagsuppdraget. För vanliga brott utanför uppdraget ser det annorlunda ut: En riksdagsledamot som kör för fort på fritiden omfattas inte av åtalsimmuniteten och kan därför bötfällas precis som andra bilister.
Kungen gör vad han vill, nästan
Statschefen – alltså kungen för tillfället – besitter straffrättslig immunitet och kan inte åtalas för brott som görs varken privat eller i tjänsten.
Enligt Lawline finns dock några undantag: Kungen kan åtalas för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller aggressionsbrott och kan åtalas inför den internationella brottsdomstolen.
Vidare går det också att föra civilrättsliga fall mot statschefen, exempelvis vid avtalsbrott. Men fartkamerorna, de kan han strunta i.