Fortkörande politiker slapp straff på grund av immunitet – missnöjd

I oktober 2024 fotograferades hans bil av en fartkamera i Genk. Hastigheten var 97 km/h på en 50-väg och Yzermans dömdes först till cirka 6000 kronor i böter, 21 dagars körförbud och krav på att göra om teoriprovet, enligt franskspråkig media.

Sedan uppdagades ett problem. Yzermans är parlamentsledamot och omfattas därför av den parlamentariska immunitet som gäller i Belgien. Åklagaren hade inte begärt att immuniteten skulle hävas innan åtalet väcktes.

En överklagandeinstans kom därför fram till att processen inte kunde fortsätta. Åklagarmyndigheten har medgett att det rörde sig om ett administrativt misstag – men resultatet blev detsamma: Fortköraren slapp sitt straff.

Ett skydd mot rättsliga ingripanden

Den belgiska parlamentariska immuniteten är tänkt att skydda parlamentets ledamöter från att utsättas för rättsliga ingripanden som påverkar deras uppdrag.

Landets grundlag innehåller därför regler för när en parlamentsledamot kan åtalas eller frihetsberövas. För brott som inte sker på bar gärning krävs i vissa situationer att parlamentet först häver ledamotens immunitet.

Domstolen ansåg, i Yzermans fall, inte att hans parlamentariska uppdrag gjorde fortkörningen tillåten. Problemet var att åtalet hade hanterats utan att immuniteten först hade hävts.

Politikern själv kritiserar domen på sin Facebooksida och skriver:

”Att det blev så här känns väldigt fel. Även för mig. Alla är lika inför lagen, det är min fasta övertygelse.”

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Samtidigt väljer han att inte överklaga utfallet, istället ska han gå på en frivillig kurs.

”Jag kommer att ta mitt ansvar. Det här kommer inte att hända igen. Jag kommer också frivilligt att gå en kurs i trafiksäkerhet, för att visa att jag verkligen menar det.”