Kopparstölder ökar världen över. Någon exakt totalsiffra saknas, men stölderna är ett mångmiljardproblem.
Kopparstölder ett mångmiljardproblem – tjuvarnas favorit
Polis i North Carolina, USA, har återfunnit en stulen lastbilssläp med koppartråd till ett värde av omkring 258 000 dollar, motsvarande cirka 2,5 miljoner kronor, rapporterar Freightwaves.
Fallet är ett av många exempel på hur hög efterfrågan och stigande priser gör koppar till ett allt attraktivare byte för tjuvar världen över.
Släpet, som tillhörde transportbolaget J.B. Hunt, hittades efter ett tips om en misstänkt stöldverksamhet som enligt polisen sträckte sig över flera delstater. En 41-årig man från Florida har gripits och misstänks bland annat för innehav av stöldgods och stöld av fordon.
Globalt problem som kostar miljarder
Enligt Financial Times har kopparstölder utvecklats till ett globalt problem som drabbar allt från telekomnät och järnvägar till elförsörjning och laddinfrastruktur.
I Chile, världens största kopparproducent, avslöjade polisen i år en omfattande härva där en kriminell organisation under fem år misstänks ha stulit och sålt koppar för närmare en miljard dollar. Under 2025 stals enligt tidningen omkring 420 kilometer kabel i landet, vilket påverkade omkring 260 000 kunder.
Telekomjätten Bell registrerade 993 fall av kopparstölder och skadegörelse mot sitt nät i Kanada under första halvåret 2026, en ökning med 78 procent jämfört med samma period året före. I USA uppger telekombolaget AT&T att det registrerade över 10 400 kopparstölder under 2025. Bolaget uppskattade kostnaderna till omkring 82 miljoner dollar.
Högre priser ger fler stölder
Exakt hur mycket koppar som stjäls globalt varje år är okänt. Men stölderna har vuxit till ett mångmiljardproblem, där kostnaderna ofta vida överstiger värdet på själva metallen när elnät, järnvägar och telekommunikation slås ut.
Problemet är långt ifrån nytt i Sverige heller, men de höga kopparpriserna har åter gjort metallen mer attraktiv för tjuvar.
Trafikverket registrerade 99 kopparstölder från järnvägen i Sverige från 2023 fram till hösten 2024. Mer än hälften av stölderna hade då skett i Västra Götaland. Sträckan mellan Göteborg och Trollhättan pekades ut som särskilt utsatt.
Stal koppartak från kyrkor
Året därpå drabbades järnvägen i Västernorrland och Västerbotten av omfattande stölder. Totalt utsattes 22 platser, enligt Trafikverket. Stölderna ledde till störningar i trafiken och myndigheten varnade för att gärningspersonerna utsatte både sig själva och andra för livsfara.
Som Dagens PS rapporterat tidigare var det gängkriminella som låg bakom en stöld av tre ton koppar från stålbolaget Stegra i Boden.
Kopparstölderna i Sverige har också flyttat från järnvägen till andra typer av byggnader. Under 2025 dömdes fyra män för omfattande stölder av koppartak från kyrkor och kapell runt om i landet. Enligt polisen hade männen sökt efter kyrkor, kapell och krematorier på internet innan stölderna genomfördes.
Läs mer: Lagren sinar: Trenden visar på brist på koppar
Läs mer: Försvarsmetallen Europa skriker efter: Frankrike har 100 000 ton
Läs mer: Tullhotet tömmer kopparlagren: Spelet bakom prisrusningen