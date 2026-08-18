Kopparstölder ett mångmiljardproblem – tjuvarnas favorit

Fallet är ett av många exempel på hur hög efterfrågan och stigande priser gör koppar till ett allt attraktivare byte för tjuvar världen över.

Släpet, som tillhörde transportbolaget J.B. Hunt, hittades efter ett tips om en misstänkt stöldverksamhet som enligt polisen sträckte sig över flera delstater. En 41-årig man från Florida har gripits och misstänks bland annat för innehav av stöldgods och stöld av fordon.

Globalt problem som kostar miljarder

Enligt Financial Times har kopparstölder utvecklats till ett globalt problem som drabbar allt från telekomnät och järnvägar till elförsörjning och laddinfrastruktur.

I Chile, världens största kopparproducent, avslöjade polisen i år en omfattande härva där en kriminell organisation under fem år misstänks ha stulit och sålt koppar för närmare en miljard dollar. Under 2025 stals enligt tidningen omkring 420 kilometer kabel i landet, vilket påverkade omkring 260 000 kunder.

Telekomjätten Bell registrerade 993 fall av kopparstölder och skadegörelse mot sitt nät i Kanada under första halvåret 2026, en ökning med 78 procent jämfört med samma period året före. I USA uppger telekombolaget AT&T att det registrerade över 10 400 kopparstölder under 2025. Bolaget uppskattade kostnaderna till omkring 82 miljoner dollar.