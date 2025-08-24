Lagarde: Migranter lyfter upp tillväxten

I ekonomiska termer, och det är just sådana som ECB-chefen Christine Lagarde helst håller sig till, innebär migranter ökad tillväxt.

Länder åldras snabbt

Hon får även medhåll av andra ekonomer som pekar på att Europas befolkning, och även andra rikas länders invånare för den delen, snabbt åldras och därför behöver fyllas på med ny arbetskraft för att hålla igång tillväxten och trycka ner inflationen.

I Europa har det varit migranter som har lyft upp ekonmin efter pandemin.

Det uppgav Lagarde under i helgen vid det årliga Fed-mötet i amerikanska Jackson Hole, berättar Fortune.

Många rika länder brottas redan med sina åldrande befolkningar och lågt barnafödande.

Från Japan, där befolkningen nu minskar med runt en miljon människor om året, till EU som kommer ha flera miljoner färre invånare i arbetsför ålder om 15 år om inte arbetsmigrationen fortsätter.

”Även om de bara representerade cirka 9 procent av den totala arbetskraften år 2022, har utländska arbetare stått för hälften av dess tillväxt under de senaste tre åren”, sade Lagarde vid mötet.

”Utan detta bidrag skulle arbetsmarknadsförhållandena kunna vara stramare och produktionen lägre.”

Hon gav sedan Tyskland som exempel där landet skulle ha “en BNP som vore 6 procent lägre än 2019 utan bidrag från utländska arbetare”.