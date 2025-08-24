Dagens PS
Lagarde: Migranter lyfter upp tillväxten

Christine Lagarde samtalar med bland annat Federal Reserves Jerome Powell vid Jackson Hole. ECB-chefen hävdar att migranter är bra för tillväxten.
Christine Lagarde samtalar med bland annat Federal Reserves Jerome Powell vid Jackson Hole. ECB-chefen hävdar att migranter är bra för tillväxten.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Europas befolkning åldras snabbt och behöver ny arbetskraft. Enligt ECB-chefen Christine Lagarde är det migranter som lyfter upp tillväxten och det är därför ingen tvekan om att de rika länderna behöver öppna dörrarna ytterligare.

I ekonomiska termer, och det är just sådana som ECB-chefen Christine Lagarde helst håller sig till, innebär migranter ökad tillväxt.

Länder åldras snabbt

Hon får även medhåll av andra ekonomer som pekar på att Europas befolkning, och även andra rikas länders invånare för den delen, snabbt åldras och därför behöver fyllas på med ny arbetskraft för att hålla igång tillväxten och trycka ner inflationen.

I Europa har det varit migranter som har lyft upp ekonmin efter pandemin.

Det uppgav Lagarde under i helgen vid det årliga Fed-mötet i amerikanska Jackson Hole, berättar Fortune.

Många rika länder brottas redan med sina åldrande befolkningar och lågt barnafödande.

Från Japan, där befolkningen nu minskar med runt en miljon människor om året, till EU som kommer ha flera miljoner färre invånare i arbetsför ålder om 15 år om inte arbetsmigrationen fortsätter.

”Även om de bara representerade cirka 9 procent av den totala arbetskraften år 2022, har utländska arbetare stått för hälften av dess tillväxt under de senaste tre åren”, sade Lagarde vid mötet.
”Utan detta bidrag skulle arbetsmarknadsförhållandena kunna vara stramare och produktionen lägre.”

Hon gav sedan Tyskland som exempel där landet skulle ha “en BNP som vore 6 procent lägre än 2019 utan bidrag från utländska arbetare”.

Migranter lyfter upp tillväxten

Även Spanien har sina utländska arbetare att tacka för de ekonomiska framgångarna efter pandemin menar hon.

Uttalandet kommer i en tid då länder runt om i världen vill begränsa immigrationen, en ekvation som alltså inte går ihop enligt Lagardes tabeller.

Enligt henne kan migrationen “spela en avgörande roll” för att minska arbetskraftsbristen när den inhemska befolkningen åldras.

Problemet är lika utbrett i Storbritannien menar Bank of England-chefen Andrew Bailey, som även han deltog i Jackson Hole under helgen.

Inflationen går upp

När landets befolkning åldras stödjer de inte ekonmin i samma utsträckning längre och inflationen kommer gå upp menar Bailey.

I rena siffror innebär åldrandet att 40 procent av Storbritanniens befolkning kommer vara äldre än den arbetsföra åldern på 16 till 64 år, inom några år, uppger Financial Times vidare.

Många vill inte jobba

Han pekar på att unga britter inte längre vill arbeta i samma utsträckning som tidigare, där många människor sjukskriver sig under långa perioder och drabbas av till exempel mental ohälsa.

“Det är en mycket oroande utveckling”, uppgav Bailey.

