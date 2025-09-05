Nu har forskare i Lund gjort världens hittills största kartläggning av Alzheimers sjukdom. Resultaten visar vad kön, gener och ålder betyder.
Alzheimers: Två av tre drabbade kvinnor
Mest läst i kategorin
Ny studie: Sötat kaffe ger föråldrad hjärna
Gillar du sötat kaffe med artificiella sötningsmedel? Inte bra visar en ny studie – som pekar på att hjärnan åldras snabbare genom de konstgjorda tillsatserna. Att processad mat inte är nyttigt har vi vetat ett bra tag. Sötat kaffe – byter ut sockret Det gäller dock även vad vi häller i kaffet, visar ny forskning. …
Forskare har hittat ett nytt vapen mot cancer
Cancer har länge setts som ett ödesdigert resultat av skadliga mutationer i DNA. En cell tappar kontrollen och börjar dela sig ohämmat. Men nu växer en ny bild fram. Det visar sig nämligen att friska celler kan bli kroppens bästa försvar mot cancer. Studier, refererade av The Economist, visar att så kallade cancerdrivande mutationer är …
Ny trend: Män köper sig ett sexpack istället för att träna
Varför nöja sig med ett halvdant resultat framför spegeln när det finns en genväg till perfektion och ett sexpack. Allt fler män bokar tid hos plastikkirurgen och köper sig ett sexpack som varken kräver proteinshakes eller hundratals situps. En tvättbrädemage går numera att få levererad direkt – mot rätt pris. I Sverige nöjer vi oss …
Ny undersökning: Hälsofaran tre av fyra missar
En stor del av svenskarna har pollenallergi av olika slag. Nu är det dags för höstens allergisäsong. Vi talar om korsallergier. Många svenskar har pollenallergi och antalet pollenallergiker har ökat, enligt offentliga källor. Men trots att den genuina pollensäsongen nu lider mot sitt slut, kan många väntas drabbas av allergiska reaktioner även vinterhalvåret. Olika frukter, …
Så mycket kan du vinna på att pressa ner blodtrycket
Att “intensivt” sänka blodtrycket kan ge stora hälsovinster, visar en ny, internationell studie. Högt blodtryck, även kallat hypertoni, är ett av världens vanligaste hälsoproblem. Enligt WHO påverkar det omkring 1,28 miljarder vuxna mellan 30 och 79 år. I Sverige har andelen unga vuxna som uppger att de har högt blodtryck fördubblats de senaste 20 åren, …
Hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom har kartlagts i en omfattande internationell studie.
Forskarna har undersökt kopplingar mellan sjukdomen och genetiska riskfaktorer, kön och ålder.
I studien, ledd av forskare i Lund och Amsterdam, har man analyserat hjärnavbildningar från över 12 000 personer världen över. Det är den hittills största kartläggningen av Alzheimers sjukdom.
”En så här omfattande studie om Alzheimers sjukdom har aldrig tidigare genomförts, varken vad gäller antalet deltagare eller den stora geografiska spridningen”, säger Rik Ossenkoppele som forskar inom translationell neurovetenskap i Lund.
Ny forskning: Litiumbrist kan indikera Alzheimers. Dagens PS
Mäter protein i hjärnan
I studien analyserade forskarna proteinerna beta-amyloid och tau som finns naturligt i hjärnan, men spelar en central roll i utvecklingen av Alzheimers.
Undersökningen gjordes med Pet-skanning, en avbildningsteknik som kan användas för att mäta protein i hjärnan.
De 12 000 personerna kom från 42 kohorter, det vill säga grupper av personer som följs över tid i forskningsstudier, i Europa, Australien, Nordamerika och Asien. De hade en snittålder på 70 år.
Ungefär 7 400 av deltagarna var symtomfria, 2 200 hade lindrig kognitiv svikt och omkring 1 500 hade fått en demensdiagnos.
Alzheimers sjukdom: Svenskt läkemedel får grönt ljus i EU. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
”Avgörande för att förstå”
”Att förstå hur demografiska, kliniska och genetiska faktorer relaterar till onormala Pet-avbildningar, är avgörande för att kunna uppskatta problemets omfattning och dess användning i klinisk praxis och forskning. En stor, varierad kohort är därför viktig för att kunna uppskatta hur många människor som bär på sjukliga förändringar i hjärnan, säger Oskar Hansson, professor i neurologi i Lund.
När beta-amyloid börjar ansamlas och bildar plack mellan nervcellerna störs kommunikationen i hjärnan.
Om tau klumpar ihop sig inne i nervcellerna skadas cellernas inre transportsystem, vilket till slut leder till celldöd.
Det är först när tau börjar ansamlas som symtomen på kognitiv försämring börjar märkas.
Två av tre drabbade kvinnor
Cirka två tredjedelar av alla som drabbas av Alzheimers sjukdom bär på genvarianten Apoe ε4, den starkaste kända genetiska riskfaktorn.
Hos personer med denna genvariant börjar skadliga proteiner som amyloid och tau samlas i hjärnan vid en mycket yngre ålder.
Det kan röra sig om flera decennier innan symtomen visar sig, vilket tyder på att bromsmediciner kan behöva sättas in tidigt.
Kön är en annan tydlig riskfaktor för Alzheimers. Två av tre som drabbas är kvinnor.
En förklaring är att östrogenets skyddande effekt försvinner i samband med klimakteriet, vilket ökar risken. Även kvinnors immunförsvar skiljer sig från mäns.
Ska fortsätta följa
I jämförelser mellan kvinnor och män i samma ålder såg forskarna att kvinnor oftare hade mer onormala ansamlingar av tau.
”Studien bekräftar tidigare forskning när det gäller riskfaktorer som APOE ε4 samt kön, men genom det stora antalet studiedeltagare kan vi befästa resultaten som mycket tillförlitliga.”
Nästa steg för forskarna blir att följa deltagarna över tid för att se vilka som utvecklar Alzheimers sjukdom och hur deras prognos ser ut.
Bill Gates nya AI-satsning ska bota Alzheimers. Dagens PS
Senaste nytt
Mer pengar i plånboken – men svenskarna nobbar konsumtionen
När regeringen utlovar mer pengar i hushållens plånböcker är det få som ser framför sig dyra restaurangbesök eller fler resor. En ny undersökning visar att trygghet och sparande är viktigare än konsumtion för de flesta. I mitten av september lägger regeringen fram sitt förslag för nästa års budget. Mycket pekar på att hushållen står i …
Gamla elbilar får sin revansch – succé
Begagnade elbilar har blivit en stor succé i Sverige. Försäljningen har exploderat, men vilka är det som ligger bakom trenden? Begagnade elbilar säljer nu som aldrig förr och har blivit en avgörande motor på bilmarknaden. En ny rapport visar hur mycket intresset har exploderat, men också vilka områden i landet som leder den oväntade utvecklingen. …
Skräckindex håller bostadsmarknaden i ett järngrepp
Bostadspriserna stod i stort sett still under augusti, både för villor och bostadsrätter. Bakom siffrorna döljer sig en marknad som präglas av oro.? Enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik var prisutvecklingen i augusti marginell. I centrala Stockholm och Göteborg låg priserna still, medan bostadsrätter i Stormalmö steg med närmare +1 procent. I centrala Malmö …
Alzheimers: Två av tre drabbade kvinnor
Nu har forskare i Lund gjort världens hittills största kartläggning av Alzheimers sjukdom. Resultaten visar vad kön, gener och ålder betyder. Hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom har kartlagts i en omfattande internationell studie. Forskarna har undersökt kopplingar mellan sjukdomen och genetiska riskfaktorer, kön och ålder. I studien, ledd av forskare i Lund och Amsterdam, har man …
Ökad rysk aktivitet bakom GPS-störningarna i Östersjön
En märklig utveckling i Östersjön har fått myndigheterna att höja varningsflagg. Någonting är fel med navigationssystemen som används av flygplan och fartyg i det känsliga området. Under det senaste året har Transportstyrelsen observerat en dramatisk ökning av störningar mot system för satellitbaserad navigering, ett problem som i synnerhet drabbat Östersjöområdet. Med nästan dagliga rapporter från …