Alzheimers: Två av tre drabbade kvinnor

Hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom har kartlagts i en omfattande internationell studie.

Forskarna har undersökt kopplingar mellan sjukdomen och genetiska riskfaktorer, kön och ålder.

I studien, ledd av forskare i Lund och Amsterdam, har man analyserat hjärnavbildningar från över 12 000 personer världen över. Det är den hittills största kartläggningen av Alzheimers sjukdom.

”En så här omfattande studie om Alzheimers sjukdom har aldrig tidigare genomförts, varken vad gäller antalet deltagare eller den stora geografiska spridningen”, säger Rik Ossenkoppele som forskar inom translationell neurovetenskap i Lund.

Mäter protein i hjärnan

I studien analyserade forskarna proteinerna beta-amyloid och tau som finns naturligt i hjärnan, men spelar en central roll i utvecklingen av Alzheimers.

Undersökningen gjordes med Pet-skanning, en avbildningsteknik som kan användas för att mäta protein i hjärnan.

De 12 000 personerna kom från 42 kohorter, det vill säga grupper av personer som följs över tid i forskningsstudier, i Europa, Australien, Nordamerika och Asien. De hade en snittålder på 70 år.

Ungefär 7 400 av deltagarna var symtomfria, 2 200 hade lindrig kognitiv svikt och omkring 1 500 hade fått en demensdiagnos.

