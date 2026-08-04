Usla aktieköp? Här deppar investerarna ihop på nätet

”Kontot har i alla fall bantat”

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På Instagram dansar en användare till Jason Mraz ”I´m yours” och beskriver samtidigt förluster ibland annat Samsung och SK Hynix.

Hon förklarar att även om hon misslyckats med att banta, har i alla fall hennes investeringskonto ”tappat kilon”.

En annan Instagram-användare driver med hur förlusterna påverkat hennes vardag och filmar sig själv när hon köper snabbnudlar i en närbutik.

Hennes grafik visar att de investeringar hon gjort tappat 68 procent i värde – men ”oväntad vändning; nudlar är faktiskt riktigt gott”.

Liknande videor har dykt upp på Tiktok, där en användare lagt Kospi-indexet över bilder på en berg- och dalbana, samtidigt som han själv via en utklippt bild åker med.

Afrikas nya exportboom: Apelsiner slår diamanter. Dagens PS

2023 – samma fenomen i Kina

Det här är inte första gången användare i Östasien vänder sig till sociala medier för att tala om svåra ekonomiska motgångar.

I maj 2023 publicerade hundratals kineser skärmdumpar av sina bankkonton på Weibo, Kinas motsvarighet till X.

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I den sydkoreanska svarta humorn nu finns en allvarlig bakgrund. Sydkoreanska hushåll hör till världens mest skuldsatta.

Årets rusning inom AI-sektorn har lockat till sig vågor av privatsparare, en del av dem med lånade pengar till sina investeringar.

När bakslaget kommit har memes blivit ett sätt att hantera högst verkliga förluster.

Ekonomi: Pensionärer klarar semestern – inte barnfamiljer. Dagens PS

Kospi-indexet fördubblades och tappade sedan en tredjedel, allt i år. Sydkorea har fått se många unga med förluster de nu delar på sociala medier. (Foto: Ahn Young-joon /AP-TT)

Avslutade med minus 22 procent

I juli avslutade Kospi-indexet med ett tapp på 22 procent jämfört med juni, efter kraftiga dagliga svängningar som fyra gånger utlösa stora handelsstopp.

Tvångsförsäljningar från investerare som lånat pengar påskyndade nedgången.

Sydkorea har under året öppnat för börshandlade fonder, ETF:er, med hävstång mot enskilda aktier.

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Fonderna har eldat på spekulation och de sydkoreanska tillsynsmyndigheterna har nu tillfälligt förbjudit nya fonder av det slaget.

Tio miljoner robotar – när japanerna inte räcker. Dagens PS