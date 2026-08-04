Usla investeringar och stora förluster? Du är inte ensam. I Sydkorea väljer unga investerare nu att dela förlusterna på sociala medier.
Usla aktieköp? Här deppar investerarna ihop på nätet
Det handlar om allt från dansvideor till skämt om snabbnudlar när unga sydkoreaner försöker använda humor för att hantera sina förluster på börsen.
De förlorarna är många och förlusterna stora. Sydkoreas ledande index, Kospi, har tappat en tredjedel av sitt värde sedan rekordnivån i juni.
Efter att ha stigit kraftigt tidigare under året, framför allt i spåren av optimism kring AI, har Kospi-indexet åkt störtlopp utför och lämnat många aktiesparare och investerare efter sig med feta röda siffror.
Rekordvinst tack vare oron vid Hormuz. Dagens PS
Tappat en tredjedel av värdet
Berg- och dalbanan illustreras av att Kospi-indexet tappat en tredjedel av värdet sedan juni – och därmed raderat ut stora delar av den uppgång som tidigare mer än fördubblade värdet från årsskiftet.
En möjligen oväntad följd av raset och oron är att unga sydkoreaner nu dokumenterar turbulensen och oron och delar med sig av den på Tiktok och Instagram, skriver Business Insider.
Många av inläggen, ofta taggade med det koreanska ordet för aktier, präglas av självdistans och humor.
Omfattningen av inläggen visar ändå att de enorma förlusterna på börsen blivit ett betydande fenomen i Sydkorea.
”Kontot har i alla fall bantat”
På Instagram dansar en användare till Jason Mraz ”I´m yours” och beskriver samtidigt förluster ibland annat Samsung och SK Hynix.
Hon förklarar att även om hon misslyckats med att banta, har i alla fall hennes investeringskonto ”tappat kilon”.
En annan Instagram-användare driver med hur förlusterna påverkat hennes vardag och filmar sig själv när hon köper snabbnudlar i en närbutik.
Hennes grafik visar att de investeringar hon gjort tappat 68 procent i värde – men ”oväntad vändning; nudlar är faktiskt riktigt gott”.
Liknande videor har dykt upp på Tiktok, där en användare lagt Kospi-indexet över bilder på en berg- och dalbana, samtidigt som han själv via en utklippt bild åker med.
Afrikas nya exportboom: Apelsiner slår diamanter. Dagens PS
2023 – samma fenomen i Kina
Det här är inte första gången användare i Östasien vänder sig till sociala medier för att tala om svåra ekonomiska motgångar.
I maj 2023 publicerade hundratals kineser skärmdumpar av sina bankkonton på Weibo, Kinas motsvarighet till X.
I den sydkoreanska svarta humorn nu finns en allvarlig bakgrund. Sydkoreanska hushåll hör till världens mest skuldsatta.
Årets rusning inom AI-sektorn har lockat till sig vågor av privatsparare, en del av dem med lånade pengar till sina investeringar.
När bakslaget kommit har memes blivit ett sätt att hantera högst verkliga förluster.
Ekonomi: Pensionärer klarar semestern – inte barnfamiljer. Dagens PS
Avslutade med minus 22 procent
I juli avslutade Kospi-indexet med ett tapp på 22 procent jämfört med juni, efter kraftiga dagliga svängningar som fyra gånger utlösa stora handelsstopp.
Tvångsförsäljningar från investerare som lånat pengar påskyndade nedgången.
Sydkorea har under året öppnat för börshandlade fonder, ETF:er, med hävstång mot enskilda aktier.
Fonderna har eldat på spekulation och de sydkoreanska tillsynsmyndigheterna har nu tillfälligt förbjudit nya fonder av det slaget.