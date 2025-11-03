Dagens PS
Överflödet: Det pumpas alldeles för mycket olja

Fortsatt överskott av olja
Det produceras mer olja än vad marknaden behöver. Det bör i förlängningen leda till fortsatt lägre priser. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Geopolitiska kriser hindrar oljepriset från total kollaps. Men den globala industrin pumpar upp mycket mer olja än marknaden behöver.

1,9 miljoner fat om dagen, så stort bedöms överskottet vara, och under 2026 väntas det växa till omkring 4 miljoner fat om dagen, rapporterar Yahoo Finance. Det innebär att världens oljelager fylls på och att priset på olja kommer att pressas.

För konsumenten är det här goda nyheter på kort sikt. Det innebär lägre priser på bensin och diesel samt billigare transporter som påverkar prisbilden på hela marknaden.

Men förr eller senare kommer överskottet och de låga priserna på olja att tvinga producenterna att agera. Överskott varar sällan för alltid där marknaden styr.

Olja
Priset på nordsjöolja har rasat i år. (Bild: Avanza)

Billigare olja 2026

Om man bortser från hypotetiska risker för att nya krig och fortsatt oro ska drabba världens oljeproducenter så talar överskottet på olja för fortsatt låga priser.

En genomsnittlig dag producerar industrin drygt 100 miljoner fat olja. Tack vare de enorma volymerna blir ett överskott på 4 miljoner fat snabbt problematiskt. Det innebär att överlager samlas runtom i världen och att priserna på sikt skjuts i sank.

För oljejättar som OPEC-länderna och USA innebär det tillslut att marginalerna från produktionen blir så låga att man tvingas sänka produktionen, annars läggs projekten ner och så faller produktionen ändå.

”På ett sätt är de grundläggande förutsättningarna goda för ett stabilt oljepris”, sade Jim Burkhard, vice vd för oljemarknader, energi och mobilitet på S&P Global till Yahoo Finance. ”Men just nu sköljer en våg av olja över marknaden … och den måste hitta någonstans att ta vägen.”

Starkare efterfrågan

Det är inte bara sanktioner mot Ryssland som fått priset på olja att öka på sistone. Överraskande hög efterfrågan från Mellanöstern och Asien har också bidraget till högre priser trots överskottet, uppger Yahoo Finance.

Den globala oljemarknaden kan stå vid en vändpunkt, enligt Toril Bosoni, chef för oljeindustrin och marknadsavdelningen vid IEA. Överskottet växer snabbare än efterfrågan, vilket pressar priserna.

Bosoni menar att producenter som OPEC+ måste minska takten i sin produktion, eller så behöver andra länder börja fylla sina lager snabbare för att återställa balansen mellan utbud och efterfrågan.

Olja
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

