En miljon soldater i Finland

En central del i förslaget är att höja den övre åldersgränsen för reservister. I stället för att lämna reserven vid 60 års ålder ska värnpliktiga kunna tjänstgöra fram till 65. Besättningsmedlemmar, som i dag överförs till reserven vid 50, skulle därmed få 15 år längre tjänstgöringstid.

Sverige, som är ett dubbelt så stort land, har som mål att försvaret ska bestå av 90 000 man till 2030. När vårt försvar var som starkast under kalla kriget kunde vi uppbåda omkring 800 000 man, enligt Försvarsmakten. Det sätter verkligen den finska förmågan i perspektiv.

Regeringen vill även att officerare med hög rang, som överstar och kommendörer, ska vara värnpliktiga utan övre åldersgräns så länge de bedöms dugliga för tjänst. På så sätt ska kvalificerad personal kunna placeras i nyckelroller under kriser.

Förslaget gäller alla värnpliktiga födda 1966 och senare. Regeringen vill dessutom införa motsvarande förändringar i civilpliktslagen, vilket innebär att även de som fullgjort civilplikt kan kallas upp till 65 års ålder.

Minister: ”Högsta försvarsviljan i Europa”

Enligt försvarsminister Antti Häkkänen (Saml) är ett starkt reservsystem grunden för Finlands säkerhet. ”Grunden för Finlands nationella försvar är en omfattande reservstyrka, och vår vilja att försvara vårt land är den högsta i Europa”, säger han till Iltalehti.

Han tillägger att höjningen av åldersgränsen länge har efterfrågats av reservisterna själva.

Förändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2026. Samtidigt pågår en separat utredning om att höja den finska krigsorganisationens styrka från dagens 280 000 soldater. Regeringen betonar att satsningen stärker landets förmåga att möta säkerhetspolitiska utmaningar i närområdet.