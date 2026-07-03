Två miljoner förluster i form av döda, sårade och saknade i Rysslands krig mot Ukraina. I Ryssland har en av 100 invånare drabbats.
Kriget i Ukraina: Två miljoner döda och skadade
Rysslands beslut att inleda en fullskalig invasion av Ukraina har hittills kostat landet omkring 450 000 människoliv, enligt en ny studie som uppskattar att det totala antalet förluster i kriget nu överstigit två miljoner.
Studien från Center for Strategic and International Studies, CSIS, kommer fram till att Ryssland lidit 1,4 miljoner förluster, i form av döda, sårade och saknade soldater.
Siffran motsvarar ungefär en procent av landets befolkning.
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”Häpnadsväckande siffror”
Det är fattiga områden och etniska minoriteter som drabbats mest i Ryssland.
Berättelser om hur den manliga befolkningen i små, avlägsna byar i princip utplånats blir allt vanligare i ryska oppositionella medier.
”Siffrorna är häpnadsväckande”, säger Seth G Jones och Riley McCabe, studiens författare, hos CNN.
”Antalet ryska dödsfall i Ukraina är mer än fyra gånger högre än det totala antalet amerikanska dödsfall i alla krig sammantaget sedan andra världskriget, och mer än nio gånger högre än det totala antalet sovjetiska och ryska dödsfall i alla krig sammantaget sedan andra världskriget.”
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Drabbar Ryssland hårdast
Ukraina uppskattas ha lidit av mellan 525 000 och 625 000 förluster, varav mellan 125 000 och 150 000 är dödsfall.
Några officiella siffror över förluster finns inte, men dessa siffror från CSIS ligger i linje med tidigare uppskattningar i väst.
Jones och McCabe påpekar att kriget, sett till förluster, drabbar Ryssland betydligt hårdare än Ukraina.
Enligt dem har förlustkvoten första halvåret 2026 stigit till att det går åtta ryska förluster på varje ukrainsk.
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Drönare förklaringen
Under stora delar av krigets tidigare del låg kvoten på 2-3 ryska förluster per ukrainsk förlust.
I likhet med andra hänvisar de förändringen till Ukrainas framsteg när det gäller drönare.
Det gäller i synnerhet förmågan att undvika vad som kallas ”dödszonen”, det område runt frontlinjen som är så tätt bevakat av drönare att det blir närmast omöjligt för ryska trupper att avancera där.
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”Korruption och låg moral”
De påpekar att det även finns andra orsaker till Rysslands stora förluster, däribland ”Rysslands utnötningsstrategi, oförmågan att effektivt genomföra samordnade insatser med olika vapenslag och försvarsgrenar, bristfällig taktik och utbildning, korruption samt låg moral.”
Studien avslutar sin översikt med konstaterandet att med totalt två miljoner förluster har kriget i Ukraina nu sannolika överträffat slaget vid Stalingrad under andra världskriget.
Det har tidigare ansetts vara historiens blodigaste konflikt sett till antal offer.
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