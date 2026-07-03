Kriget i Ukraina: Två miljoner döda och skadade

Drabbar Ryssland hårdast

Ukraina uppskattas ha lidit av mellan 525 000 och 625 000 förluster, varav mellan 125 000 och 150 000 är dödsfall.

Några officiella siffror över förluster finns inte, men dessa siffror från CSIS ligger i linje med tidigare uppskattningar i väst.

Jones och McCabe påpekar att kriget, sett till förluster, drabbar Ryssland betydligt hårdare än Ukraina.

Enligt dem har förlustkvoten första halvåret 2026 stigit till att det går åtta ryska förluster på varje ukrainsk.

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Drönare förklaringen

Under stora delar av krigets tidigare del låg kvoten på 2-3 ryska förluster per ukrainsk förlust.

I likhet med andra hänvisar de förändringen till Ukrainas framsteg när det gäller drönare.

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Det gäller i synnerhet förmågan att undvika vad som kallas ”dödszonen”, det område runt frontlinjen som är så tätt bevakat av drönare att det blir närmast omöjligt för ryska trupper att avancera där.

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Spåren av en rysk missilattack som träffat ett bostadshus i Kyiv. På slagfältet har däremot Ryssland de stora förlusterna i dagsläget. (Foto: Efrem Lukatsky/AP-TT)

”Korruption och låg moral”

De påpekar att det även finns andra orsaker till Rysslands stora förluster, däribland ”Rysslands utnötningsstrategi, oförmågan att effektivt genomföra samordnade insatser med olika vapenslag och försvarsgrenar, bristfällig taktik och utbildning, korruption samt låg moral.”

Studien avslutar sin översikt med konstaterandet att med totalt två miljoner förluster har kriget i Ukraina nu sannolika överträffat slaget vid Stalingrad under andra världskriget.

Det har tidigare ansetts vara historiens blodigaste konflikt sett till antal offer.

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