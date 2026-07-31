Kuststaden Cuetas president Juan Jesús Vivas säger att över 60 000 illegala immigranter har tagit sig in i Spanien på två dygn. Läget går inte att klara av sa han, och nu har militären satts in.
Dödskaoset i Ceuta: Militär sätts in mot 60 000 immigranter
Spaniens inrikesministerium räknar med att över 49 000 människor tog sig in i den spanska staden Ceuta på ett dygn, enligt Reuters. Juan Jesús Vivas beskriver det som 70 procent av stadens folkmängd.
Antalet dödsoffer är nu uppe i 34 omkomna, men dödsantalet förväntas öka då många drunknar i vattnet på väg till staden.
Domen som startade massinvandringen
Den 8 juli slog Spaniens högsta domstol fast att den som simmar in till Ceuta eller Melilla, de spanska exklaverna på den afrikanska sidan av kusten, inte får skickas tillbaka direkt vid gränsen, utan har rätt till en vanlig prövning först, enligt Europa Press.
Drönare och värmekameror räknas bara som övervakning, inte som fysiskt hinder, slog domstolen fast.
Sánchez menar att smugglarnätverk snabbt utnyttjade öppningen, kallar tillströmningen för en kränkning av spanskt territorium och vill nu lägga ut bojar till havs för att skapa det hinder som domen efterlyser.
Marocko skyller å sin sida på kriminella nätverk.
Spanien har medvetet valt en annan väg än resten av EU och kallar invandringen en ekonomisk nödvändighet, något Dagens PS gick igenom i maj.
En analys som regeringen själv har beställt visar att en 30-procentig lägre invandring per år skulle sänka BNP med fem procent på tio år, enligt Realtid.
Militären sätts in
Försvarsmakten stöttar nu Guardia Civil under den spanska operationsledningen, men regeringen lämnar inga truppsiffror. Legionärer patrullerar gränsen med bepansrade fordon och permissionerna är indragna, enligt militära källor till El Independiente.
Under fredagen hjälper soldater till att föra tillbaka hundratals människor till Marocko, enligt Euronews.
Grannländerna vill stänga till
Italiens utrikesminister Antonio Tajani vill pausa den fria rörligheten mot Spanien, enligt Euronews. Spaniens utrikesminister José Manuel Albares kallade utspelet olämpligt och kallade upp Italiens ambassadör.
Frankrike skärper kontrollerna vid spanska gränsen. EU:s president Ursula von der Leyen kallar bilderna från Ceuta oacceptabla och skriver att ingen ska ta sig in i unionen utan att följa reglerna.
Hon vill krossa smugglarnätverken och snabbt skicka tillbaka dem utan rätt att stanna.
Vad det betyder för Sverige
Sedan den 12 juni gäller EU:s nya asylregler. Alla som tar sig över unionens yttre gräns ska kontrolleras och registreras, och länderna ska hjälpa varandra när trycket blir för hårt på ett enskilt land, enligt Migrationsverket.
Ceuta blir det första riktiga provet med dessa regler, men reglerna är anpassade för ett betydligt lägre tryck, inte 49 000 personer per dygn.
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