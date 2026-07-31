Dödskaoset i Ceuta: Militär sätts in mot 60 000 immigranter

Antalet dödsoffer är nu uppe i 34 omkomna, men dödsantalet förväntas öka då många drunknar i vattnet på väg till staden.

Domen som startade massinvandringen

Den 8 juli slog Spaniens högsta domstol fast att den som simmar in till Ceuta eller Melilla, de spanska exklaverna på den afrikanska sidan av kusten, inte får skickas tillbaka direkt vid gränsen, utan har rätt till en vanlig prövning först, enligt Europa Press.

Drönare och värmekameror räknas bara som övervakning, inte som fysiskt hinder, slog domstolen fast.

Sánchez menar att smugglarnätverk snabbt utnyttjade öppningen, kallar tillströmningen för en kränkning av spanskt territorium och vill nu lägga ut bojar till havs för att skapa det hinder som domen efterlyser.

Marocko skyller å sin sida på kriminella nätverk.

Spanien har medvetet valt en annan väg än resten av EU och kallar invandringen en ekonomisk nödvändighet, något Dagens PS gick igenom i maj.

En analys som regeringen själv har beställt visar att en 30-procentig lägre invandring per år skulle sänka BNP med fem procent på tio år, enligt Realtid.