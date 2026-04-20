Daniel Eks tyska drönarföretag till Stockholm

Bolaget definierar därmed Sverige som en ny hemmamarknad.

Målet är att utöka och formalisera flera års samarbete med svensk industri, den svenska regeringen och Försvarsmakten, enligt Helsing.

”Den nya närvaron i Stockholm kommer att fungera som operativt centrum för Helsings nordiska verksamhet: AI-mjukvaruutveckling, försvarspartnerskap och uppbyggnad av suverän försvarsförmåga för Sverige och den bredare Östersjöregionen”, skriver Helsing.

Helsing, med Daniel Ek som styrelseordförande och medgrundare, är specialiserat på AI-teknik och autonoma system för flyg- och undervattensförsvar.