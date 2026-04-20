Daniel Eks tyska drönarföretag till Stockholm

Helsings drönare CA-1 Europa Foto: Pressbild/Helsing /TT

Det Münchenbaserade försvarsteknologi- och drönarföretaget Helsing – en del av Spotifygrundaren Daniel Eks satsningar i försvarssektorn – etablerar sig i Stockholm.

Bolaget definierar därmed Sverige som en ny hemmamarknad.

Målet är att utöka och formalisera flera års samarbete med svensk industri, den svenska regeringen och Försvarsmakten, enligt Helsing.

”Den nya närvaron i Stockholm kommer att fungera som operativt centrum för Helsings nordiska verksamhet: AI-mjukvaruutveckling, försvarspartnerskap och uppbyggnad av suverän försvarsförmåga för Sverige och den bredare Östersjöregionen”, skriver Helsing.

Helsing, med Daniel Ek som styrelseordförande och medgrundare, är specialiserat på AI-teknik och autonoma system för flyg- och undervattensförsvar.

