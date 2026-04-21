Kryssningsfartyg får passera Hormuzsundet – turistsommaren i Europa är räddad

Eskorteras genom farleden

Bland de fartyg som nu har lämnat området finns kryssningsfartyg från bland annat MSC Cruises, TUI Cruises och Celestyal Cruises. Fartygen har enligt uppgifter passerat genom sundet i mindre grupper och eskorterats genom den känsliga farleden.

De är på väg till Europa där den viktiga turistsäsongen med kryssningar snart ska sätta igång på allvar.

”Efter sin framgångsrika transit flyttar nu både Celestyal Discovery och Celestyal Journey över sina positioner till Medelhavet, där de kommer att påbörja den kommande sommarsäsongen som planerat”, uppger Celestyal Cruises i ett uttalande enligt Euronews.

Oljetankfartyg och lastfartyg uppradade i Hormuzsundet sett från Khor Fakkan, Förenade Arabemiraten. (Foto: Altaf Qadri/AP/TT)

Genomför planerade resor

Det gör att kryssningsfartygen kan genomföra planerade resor och inte avboka några resenärer, ”vilket ger våra gäster och resepartners trygghet och kontinuitet när företaget övergår till sin Medelhavsverksamhet”.

MSC Euribia, som ägs av MSC Cruises, är på väg till norra Europa och kommer hämta upp resenärer i städer som Köpenhamn i mitten av maj. Inga avbrott i sikte där heller.

TUI Cruises kommer styra kosan mot södra Europa, där resor från Italien och Grekland kommer fortsätta som vanligt.

”Vi är därför desto mer glada över att vi nu snabbt kan återgå till den ordinarie verksamheten och driftsätta hela vår flotta som planerat. Att vi nu trots allt kan erbjuda våra gäster de inställda kryssningarna är ett bevis på TUI Cruises solidaritet och effektivitet”, säger vd:n Wybcke Meier.

Osäkerheten kvarstår

När fartygen nu åter är i rörelse innebär det en viss lättnad för kryssningsbranschen, men osäkerheten kvarstår, eftersom ingen vet vem som kommer styra över sundet – är det Iran eller USA – och vilka länder och fartyg får då tillgång till farleden framöver?

