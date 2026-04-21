De strandsatta kryssningsfartygen har nu fått grönt ljus genom Hormuzsundet. Fartygen är på väg mot Europa och en turistsommar som nu har fått ett problem mindre på sitt bord.
Kryssningsfartyg får passera Hormuzsundet – turistsommaren i Europa är räddad
Som Dagens PS redan berättat har det det varit många olika uppgifter som gäller kring det kritiska Hormuzsundet de senaste veckorna. Är det öppet eller är det stängt för trafik?
För några dagar sedan uppgav Iran att ”strikt militär kontroll” ska råda på nytt, med hänvisning till USA:s ihållande blockad.
Samtidigt har både börsen och oljepriset följt utvecklingen i det numera världsberömda sundet, där investerare verkar gå sin egen väg numera och lyssna mindre på Trumps tvära kast, vilket har betytt gröna siffror på Wall Street.
Hormuzsundet påverkar global turism
Blockaden av farleden påverkar inte bara oljetankrar utan även den globala turismen.
Flygtrafiken till och via Mellanöstern har redan sett en kaosartad utveckling sedan Irankriget bröt ut, och frågan är vad som ska ske med de stora kryssningsfartygen som passerar Hormuzsundet.
Kryssningsfartyg har tidigare legat still i hamnar i Förenade Arabemiraten och Qatar på grund av den säkerhetskris som uppstått i regionen men nu verkar det vara grönt ljus för dem genom sundet.
Eskorteras genom farleden
Bland de fartyg som nu har lämnat området finns kryssningsfartyg från bland annat MSC Cruises, TUI Cruises och Celestyal Cruises. Fartygen har enligt uppgifter passerat genom sundet i mindre grupper och eskorterats genom den känsliga farleden.
De är på väg till Europa där den viktiga turistsäsongen med kryssningar snart ska sätta igång på allvar.
”Efter sin framgångsrika transit flyttar nu både Celestyal Discovery och Celestyal Journey över sina positioner till Medelhavet, där de kommer att påbörja den kommande sommarsäsongen som planerat”, uppger Celestyal Cruises i ett uttalande enligt Euronews.
Genomför planerade resor
Det gör att kryssningsfartygen kan genomföra planerade resor och inte avboka några resenärer, ”vilket ger våra gäster och resepartners trygghet och kontinuitet när företaget övergår till sin Medelhavsverksamhet”.
MSC Euribia, som ägs av MSC Cruises, är på väg till norra Europa och kommer hämta upp resenärer i städer som Köpenhamn i mitten av maj. Inga avbrott i sikte där heller.
TUI Cruises kommer styra kosan mot södra Europa, där resor från Italien och Grekland kommer fortsätta som vanligt.
”Vi är därför desto mer glada över att vi nu snabbt kan återgå till den ordinarie verksamheten och driftsätta hela vår flotta som planerat. Att vi nu trots allt kan erbjuda våra gäster de inställda kryssningarna är ett bevis på TUI Cruises solidaritet och effektivitet”, säger vd:n Wybcke Meier.
Osäkerheten kvarstår
När fartygen nu åter är i rörelse innebär det en viss lättnad för kryssningsbranschen, men osäkerheten kvarstår, eftersom ingen vet vem som kommer styra över sundet – är det Iran eller USA – och vilka länder och fartyg får då tillgång till farleden framöver?
