Kraftigt börslyft efter nytt Hormuzbesked

Uppgången på Stockholmsbörsen förstärks och OMXS-index är nu upp 1,6 procent. Detta samtidigt som oljepriset faller drygt 8 procent och ett fat Brent-olja nu kostar omkring 91 dollar. Dessutom sker en tydlig nedgång gällande gaspriserna som backar nästan 7 procent.

Bland enskilda bolag på Stockholmsbörsen har telekomjätten Ericsson gjort en kursvändning. Efter morgonens delårsrapport, som var sämre än marknadens förväntningar, föll aktien tydligt. Under förmiddagen har den dock återhämtat sig rejält och är nu i stället upp 0,5 procent. I topp bland OMXS30-bolagen återfinns Lifco som stiger nästan 6 procent.

Utanför storbolagslistan backar Byggmax 2,3 procent efter morgonens delårsrapport som visade på vikande försäljning. Detta som konsekvens av en kall vinter.