Tydligt upp på Wall Street efter Hormuzbeskedet

En kort stund efter öppning stiger Dow Jones industriindex med 1,2 procent, breda S&P 500 0,7 medan tekniktunga Nasdaq plussar på 1 procent.

Börsglädjen följer på ett inlägg på X från Irans utrikesminister Abbas Araghchi där han gör gällande att det för världshandeln så viktiga Hormuzsundet är öppet på nytt ”så länge vapenvilan gäller”.

”I linje med vapenvilan är Hormuzsundet öppet för passage för alla kommersiella fartyg så länge vapenvilan gäller”, skriver Araghchi i inlägget.

Priset på olja sjunker rejält efter beskedet, vid 15.30-tiden handlas ett fat Nordsjöolja för cirka 89 dollar per fat.