Företagaren exporterade 164 lastbilar och släpvagnar värda 17 miljoner euro och deklarerade dem som transitgods. Nu döms han till tre år och åtta månaders fängelse.
Företagare exporterade lastbilar till Ryssland - döms till fängelse
En finsk transportföretagare har dömts till tre år och åtta månaders fängelse för brott mot EU:s sanktioner mot Ryssland, rapporterar Euronews.
Företagaren bosatt nära ryska gränsen, exporterade 135 lastbilar och 29 släpvagnar till Ryssland under 2022 och 2023.
Domen föll i södra Karelens tingsrätt igår den 30 juni.
Deklarerade lastbilarna som transitgods
Tillvägagångssättet var systematiskt. Riihimaki deklarerade fordonen som transitgods på väg till Kazakstan eller Turkiet via Ryssland, något som var tillåtet under sanktionsregelverket.
Men i stället för att passera genom Ryssland tullklarerades lastbilarna av ett lokalt bolag som sålde dem vidare på den ryska marknaden.
Köparen var ett turkiskt bolag vars ägare var bosatt i Moskva, enligt Realtids granskning av fallet.
Finska tullen värderar de exporterade fordonen till cirka 17 miljoner euro. Domstolen beskrev brottet som ”exceptionellt till sin karaktär och omfattning”, enligt Euronews.
Utöver fängelsestraffet
Förutom fängelsestraffet förverkas 608 275 euro i brottsvinster och ytterligare 6 miljoner euro i egendomsvärde till finska staten. Företaget bötfälls med 10 000 euro.
Riihimaki nekar till brott och hävdar att han blivit vilseledd. Han har suttit häktad sedan mitten av mars. Domen kan överklagas.
Del av ett större nätverk
Fallet kan vara toppen av ett isberg. Finska tullen utreder om Riihimaki kan ha varit inblandad i olaglig export av totalt 558 lastbilar och 45 släpvagnar från tolv EU-länder, till ett sammanlagt värde av 79 miljoner euro, uppger Realtid.
Sanktionerna kringgås systematiskt
Domen illustrerar ett bredare mönster där EU:s sanktioner kringgås genom tredje länder, enligt en genomgång av Realtid. Finland har blivit en central knutpunkt.
Ryskägda transportbolag i Finland har visat kraftigt ökad omsättning sedan sanktionerna infördes, enligt Dagens PS.
Liknande mönster finns inom andra varugrupper. Ryskt nickel värt 1,1 miljarder euro har importerats till EU sedan våren 2024, varav två tredjedelar passerade genom just Finland, rapporterade Dagens PS i september 2025.
I Polen greps sex personer misstänkta för att ha smugglat tillverkningsutrustning för integrerade kretsar till Ryssland via Belarus, enligt Realtid.