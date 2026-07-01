Företagare exporterade lastbilar till Ryssland - döms till fängelse

Utöver fängelsestraffet

Förutom fängelsestraffet förverkas 608 275 euro i brottsvinster och ytterligare 6 miljoner euro i egendomsvärde till finska staten. Företaget bötfälls med 10 000 euro.

Riihimaki nekar till brott och hävdar att han blivit vilseledd. Han har suttit häktad sedan mitten av mars. Domen kan överklagas.

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Fallet kan vara toppen av ett isberg. Finska tullen utreder om Riihimaki kan ha varit inblandad i olaglig export av totalt 558 lastbilar och 45 släpvagnar från tolv EU-länder, till ett sammanlagt värde av 79 miljoner euro, uppger Realtid.

Sanktionerna kringgås systematiskt

Domen illustrerar ett bredare mönster där EU:s sanktioner kringgås genom tredje länder, enligt en genomgång av Realtid. Finland har blivit en central knutpunkt.

Ryskägda transportbolag i Finland har visat kraftigt ökad omsättning sedan sanktionerna infördes, enligt Dagens PS.

Liknande mönster finns inom andra varugrupper. Ryskt nickel värt 1,1 miljarder euro har importerats till EU sedan våren 2024, varav två tredjedelar passerade genom just Finland, rapporterade Dagens PS i september 2025.

I Polen greps sex personer misstänkta för att ha smugglat tillverkningsutrustning för integrerade kretsar till Ryssland via Belarus, enligt Realtid.