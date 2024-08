Nu använder Ukraina AI-styrda drönare

Ström- och vattenförsörjningen i delar av Kyiv är nedsatt efter en massiv rysk flygattack måndag, rapporterar stadens borgmästare Vitali Klitscho på Telegram.

Samtidigt säker DTEK, Ukrainas största privata energiproducent, att det förekommer mängder av ”akuta strömavbrott” efter attackerna.

Stora delar av Ukraina är satt i beredskap för nya luftangrepp och hotet handlar bland annat om en massiv rysk drönar- och missilattack, enligt militära källor The Guardian citerar.

Ukrainas flygvapen säger att det registrerat avfyrning av missiler och ”tiotals drönare” riktade mot mål över hela Ukraina.

Känner igen ryska tanks

Samtidigt har Ukraina börjat använda drönare som med hjälp av AI känner igen ryska tanks.

Enligt tillverkaren spränger sedan AI stridsvagnarna utan att någon människa behövt hålla i avtryckaren. Det rapporterar SVT, som skriver att även svenska försvaret utvecklar militär AI-teknik.

”När jag var i Ukraina nyligen såg jag AI-fjärrstyrda drönare användas”, säger Paul Scharre, vice vd för tankesmedjan The Center for a New American Security och en av världens främsta experter på AI-vapen, till SVT.